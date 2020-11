Inter Milan-Real Madrid : Une finale selon Zidane

Pour Zinédine Zidane, la rencontre entre l'Inter Milan et le Real Madrid est tout simplement une finale.

Le choc entre l' et le qui aura lieu mercredi soir, en , verra les deux équipes s'affronter pour lmeur survie dans la vompétition.

Le Real Madrid occupe la 3e place du groupe avec 4 points et l'Inter pointe en dernière position avec 2 points.

Zidane : « Nous allons souffrir »

Lors de la conférence de presse d'avant match, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, n'a pas caché que cette rencontre était à quitte ou double : « C'est une finale contre l'Inter et nous savons que nous allons souffrir. En aucun je ne veux signer pour faire un match nul contre l'Inter car le Real Madrid joue toujours pour gagner»

Zidane a également évoqué l'absence de Ramos : « Nous connaissons l'importance de Ramos et les statistiques prouvent que sans lui, nous n'avons pas gagné 7 de nos 8 derniers matches en Ligue des champions. »

Zidane s'est ensuite prononcé sur la situation d'Isco. Si le joueur a fait de sa volonté de découvrir un nouveau championnat, Zidane refuse de le voir partir : « Convaincre Isco de continuer chez nous ? C'est un joueur du Real Madrid. Je ne vais pas parler d'un échange avec Eriksen. »

Modric à fond derrière Zidane

Après Zidane, c'est Modric qui s'est présenté en conférence de presse. Le joueur a d'abord apporté son soutien à son entraîneur, « nous défendons toujours Zidane et pas seulement lors des derniers matches » puis a critiqué le calendrier imposé aux joueurs : « Il y a trop de matches, on vit dans une période très compliquée et personne ne demande la santé des joueurs ».

Modric a rappelé une nouvelle fois sa volonté de terminer sa carrière au Real Madrid et ne veut plus entendre parler d'un transfert à l'Inter Milan : « Je veux continuer ici et terminer ma carrière au Real Madrid si ma condition physique me le permet. L'intérêt d'Inter pour moi ? C'est arrivé en 2018, maintenant nous sommes en 2020. »