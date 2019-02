Inter Milan - Radja Nainggolan perd quatre kilos en un mois pour retrouver une forme optimale

Après des débuts compliqués, Nainggolan est déterminé à briller à l'Inter grâce à des entraînements intenses et un régime pour revenir au top.

Le penalty décisif manqué en quarts de finale de Coupe d'Italie contre la Lazio a été le moment le plus compliqué de l'aventure de Radja Nainggolan avec l'Inter jusqu'à aujourd'hui. Le champion aperçu pendant plusieurs saisons avec le maillot romain semble pour l'instant avoir disparu.

Une situation qui ne satisfait pas l'international belge, l'hypothèse d'un départ en janvier ayant même été évoquée. Des rumeurs que personne n'a toutefois prises au sérieux du côté de l'Inter. Spalletti et Marrotta, selon la Gazzetta dello Sport, auraient fait un deal avec Nainggolan après Noël. Depuis, ce dernier s'entraîne de manière intense pour retrouver sa meilleure forme.

En plus de ça, l'ancien milieu romain suit un régime strict qui lui aurait fait perdre quatre kilos en seulement quelques semaines. C'est peut-être la raison pour laquelle Spalletti a décidé de le relancer contre Bologne, même si le résultat final (défaite 0-1) et les sifflets du San Siro lors de son entrée n'auront certainement pas aidé.



Un retour au premier plan qui doit démarrer par l'aspect physique mais doit surtout être mental, surtout lorsque l'on sait que Nainggolan était un leader du côté de Rome.

Spalletti s'est montré clair il y a quelques jours : Nainggolan appartient à l'Inter et doit être défendu, au mois jusqu'en juin. "Nous devons récupérer Radja, il a eu plusieurs blessures sérieuses et n'a pas pu s'entraîner de manière continue, il doit enchaîner les matches. Il va réagir, je suis convaincu qu'il va démontrer pourquoi nous le voulions", a déclaré l'entraîneur nerazzuri.



Les supporters de l'Inter espèrent et attendent impatiemment de voir le vrai Nainggolan. Le temps presse et dans le cas contraire, il pourrait quitter le club l'été prochain. Pour de bon.