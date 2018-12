Inter Milan, Piero Ausilio : "Mauro Icardi n'ira jamais à la Juventus"

Le directeur sportif de l'Inter Milan a répondu à l'agent de Mauro Icardi et a assuré qu'il était impossible de le voir signer à la Juventus.

Mauro Icardi est intouchable à l'Inter Milan. Symbole du renouveau du club milanais, l'international argentin est annoncé ici et là en Europe en raison de sa belle cote sur le marché des transferts. Mais l'Inter Milan, éliminé de la Ligue des champions dès la phase de poules, ne l'entend pas de cette oreille et compte bel et bien conserver son capitaine, mais surtout refuse de le vendre à un concurrent direct.

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Piero Ausilio a répondu à l'agent de Mauro Icardi et aux rumeurs de départ : "Nous sommes conformes à ce que nous avons dit au cours des derniers mois. Nous sommes heureux de Mauro Icardi en tant que joueur, de ce qu’il donne sur le terrain pour l'Inter Milan. Il assume toujours ses responsabilités et n'a peur de rien".

"L'agent d'Icardi sait où me trouver"

"En ce qui concerne les revendications que nous voulions vendre à la Juventus, je réponds avec un rire et un non-commentaire. Mieux vaut ne pas donner de noms à de telles suggestions à Noël… Je peux dire avec plaisir que Mauro Icardi n'ira jamais à la Juve. Certains commentaires de conte de fées vous ont emmené dans cette affaire, mais ce n'est pas un problème", a ajouté le directeur sportif de l'Inter Milan.

Piero Ausilio a mis les choses au clair : "Le reste importe peu : il y a un siège officiel, je suis à la disposition de tous. L'agent de Mauro Icardi sait où me trouver, que ce soit au bureau ou par téléphone. Le reste, les réseaux sociaux, les médias, le film du box office de Noël , ne m'intéresse pas. J'ai été très honnête, j'ai expliqué comment les choses se passaient. Icardi a reçu un nouveau contrat il y a deux ans et l'a signé".

"La dernière proposition datait d'il y a deux mois. Il l'a reçu et ne l'a pas encore acceptée. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aller de l'avant. En ce qui nous concerne, nous voulons poursuivre les négociations et continuer à travailler ensemble. L'Inter Milan et moi ne parlerons qu'au bureau, au siège, pas sur les réseaux sociaux ni à la télévision. Beppe Marotta et moi sommes à leur entière disposition", a conclu le directeur sportif de l'Inter Milan.