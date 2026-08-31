Inter - SSC Napoli : détails du match

Serie A - Journée 3 5 sept. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

L'Inter Milan et le SSC Napoli donneront le coup d'envoi le 5 septembre 2026 à 16h00 GMT (12h00 EST / 17h00 BST / 18h00 SAST).

Les cadors italiens s'affrontent à Milan

L'Inter Milan retrouve son stade pour affronter le SSC Napoli sous les projecteurs du soir à San Siro, dans le cadre de la 3e journée. Restant sur deux victoires consécutives pour lancer sa campagne nationale, l'Inter vise un nouveau succès à domicile afin de conserver sa place en tête du classement de Serie A. Pour Naples, ce déplacement vers le nord samedi représente une occasion immédiate de rebondir après une surprenante défaite à domicile et d'envoyer un premier message face à un autre prétendant au titre.

Getty Images

Çalhanoğlu en héros en Sardaigne

L'Inter Milan aborde ce rendez-vous de samedi avec une belle dynamique après avoir arraché une victoire 1-0 à l'extérieur contre Cagliari lors de la 2e journée (30 août). Le milieu Hakan Çalhanoğlu a inscrit le but décisif à la 9e minute, tandis que le bloc défensif interiste a maîtrisé les débats pour assurer les trois points. Ajouté à son succès 4-1 contre l'AC Monza lors de la journée d'ouverture, ce résultat permet à l'Inter d'afficher un total parfait de six points avec cinq buts marqués, preuve d'une solide organisation défensive et d'un réalisme déjà tranchant en ce début de saison.

Getty Images

Como surprend le Maradona

Le SSC Napoli arrive dans la capitale de la Lombardie avec l'intention de rectifier le tir après une frustrante défaite 2-1 contre Como 1907 au Stadio Diego Armando Maradona lors de la 2e journée (30 août). Rasmus Højlund a remis Naples à hauteur à la 30e minute après l'ouverture du score de Martin Baturina, mais Anastasios Douvikas a redonné l'avantage à Como peu après. Malgré l'entrée en jeu de Kevin De Bruyne et une poussée pour égaliser en fin de match, Naples est reparti les mains vides. Associé à sa victoire 2-0 contre le Genoa lors de la journée d'ouverture, ce résultat laisse Naples à trois points, avec la nécessité d'afficher bien plus de rigueur défensive pour freiner l'Inter.

Une partie d'échecs tactique dans le ciel milanais

Historiquement, les affrontements entre ces deux géants italiens donnent lieu à des rencontres serrées et très tactiques, souvent décidées par le contrôle du milieu de terrain. Le trio de l'entrejeu de l'Inter, composé de Çalhanoğlu, Barella et Sučić, cherchera à dicter le tempo à domicile, tandis que Naples s'appuiera sur la présence physique de Scott McTominay et d'Anguissa pour casser les lignes et lancer les transitions. Alors que de faibles écarts séparent les deux clubs en ce début de campagne, l'affiche de samedi promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Actualités des équipes et effectifs

L'Inter n'a aucun forfait confirmé sur blessure ou suspension recensé avant cette rencontre. Chivu n'a pas encore dévoilé de onze de départ probable à ce stade, et d'autres informations sur l'équipe sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Naples se déplace à Milan sans Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci et Pasquale Mazzocchi, tous trois annoncés blessés. Allegri n'a pas confirmé de onze projeté, et une vision plus claire du groupe à sa disposition se dessinera dans les prochains jours.

Forme

L'Inter arrive avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un seul match nul, un amical de pré-saison 1-1 contre l'AC Milan. En Serie A, elle a remporté ses deux rencontres de championnat : un succès 4-1 à domicile contre Monza lors de la 1re journée et une victoire 1-0 à Cagliari lors de la 2e journée. Sur ces deux matches de championnat, l'Inter a inscrit cinq buts et n'en a encaissé aucun.

Le bilan récent de Naples est plus contrasté. Le club a gagné trois de ses cinq derniers matches, mais a aussi concédé un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 à domicile contre Como en Serie A, intervenue après une victoire 2-0 sur le terrain du Genoa lors de la 1re journée. En pré-saison, Naples a battu l'Aris Thessaloniki 6-2 mais n'a pu faire mieux qu'un nul 1-1 contre le Celta Vigo. La défaite contre Como est sa seule en Serie A jusqu'ici, mais elle s'est accompagnée d'erreurs défensives et d'une prestation en deçà des attentes de plusieurs joueurs.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un score de 2-2 au Giuseppe Meazza en Serie A le 11 janvier 2026. Avant cela, Naples avait battu l'Inter 3-1 à domicile en octobre 2025. Les cinq confrontations les plus récentes entre ces deux équipes en Serie A ont produit deux matches nuls, deux victoires de Naples et une victoire de l'Inter, avec des buts inscrits lors des cinq rencontres.