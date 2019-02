Inter Milan, Luciano Spalletti : "Ivan Perisic a été trompé par l'offre d'Arsenal"

L'entraîneur de l'Inter Milan a indiqué que le Croate a été tenté par l'offre des Gunners avant de se rendre compte de la réalité.

Ivan Perisic va bel et bien terminer la saison avec l'Inter Milan. Annoncé du côté d'Arsenal cet hiver, l'international croate qui semblait vouloir quitter le club italien n'a pas pu voir son souhait exaucé. Il faut dire que si les Gunners étaient intéressés, leur propriétaire ne voulait pas acheter de joueurs cet hiver ce qui automatiquement compliquait les négociations pour un joueur comme Ivan Perisic. L'international croate va donc rester au moins six mois de plus, pour le plus grand bonheur de son entraîneur.

Après la rencontre au micro de la Raï, Luciano Spalletti a fait le point sur la situation d'Ivan Perisic : "Nous devons remettre Ivan Perisic sur les rails, mais aussi Radja Nainggolan, blessé, en recul et aux prises avec divers problèmes. Il a besoin de temps sur le terrain et de patience. Quant à Ivan Perisic, il y avait cette histoire sur le marché, mais il est un professionnel, comprend son rôle et hier, l'ambiance était déjà très différente".

Spalletti furieux contre la VAR

"Ces choses se passent dans la fenêtre de transfert, le joueur a reçu une proposition impressionnante et a été tenté. Cependant, il a alors réalisé que ce n’était pas une offre réelle, qu’il a été trompé et il a pris du recul sur la situation. Maintenant, il va reprendre l'entraînement et dès que son esprit sera revenu à l'Inter Milan, nous le laisserons jouer", a ajouté l'entraîneur de l'Inter Milan qui compte sur le retour du milieu de terrain croate.

Luciano Spalletti est revenu sur l'élimination en Coupe d'Italie : "Vous devriez me rendre service et demander à quelqu'un d'autre de dire s'il s'agissait d'un penalty. Si le coup franc n'a pas encore été pris et que quelqu'un frappe quelqu'un dans la surface, c'est toujours un penalty. C’est mieux de parler du développement du match. Je ne suis pas en position d'analyser ces incidents. Nous avons commencé un peu tendu, mais le match a commencé à se développer, nous étions dans le coup, mais nous sommes devenus un peu frénétiques et cela ne fonctionne pas contre Lazio".

"Nous manquions de précision dans nos passes et lorsque la Lazio nous a accueillis, nous devions la déplacer de droite à gauche, sinon, ils auraient cinq défenseurs derrière le ballon. Vous ne leur ferez jamais de mal sans le faire. Cela semblait être un match totalement dans équilibré et il ne pouvait être décidé que sur des penaltys", a conclu l'entraîneur de l'Inter Milan qui va pouvoir se concentrer sur le championnat et la Ligue Europa.