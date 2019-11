Inter Milan - L'énorme coup de gueule d'Antonio Conte

L'entraîneur de l'Inter Milan était particulièrement remonté mardi soir, en conférence de presse, après la défaite de ses joueurs face à Dortmund.

Après avoir compté deux buts d'avance sur la pelouse du Signal Iduna Park, l'Inter Milan s'est finalement incliné face au Borussia Dortmund (3-2), mardi soir, en Ligue des Champions. Une défaite qui pourrait laisser des traces au sein du club milanais, qui pensait avoir le match en main. Présent en conférence de presse après la rencontre, Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter, ne cachait pas son énervement, en profitant pour faire passer un sérieux coup de gueule.

"Cet effectif n'a pas de joueurs qui savent gérer mis à part Godin"

"Il s'est passé la même chose qu'à Barcelone. Je suis déçu, je ne me sens pas de parler de la seconde période. Il y aurait trop de circonstances atténuantes. J'espère que qui doit comprendre comprendra. On va toujours à 2000 à l'heure. Je dois juste remercier mes joueurs. Mes dirigeants pourraient aussi venir parler. Le mercato de janvier ? Je m'en fous, janvier, février, mars... On a fait trop d'erreurs importantes dans la construction de l'équipe", a d'abord lâché l'ancien de la Turin.

"On ne peut pas arriver dans ces conditions à ce moment de la saison. Cet effectif n'a pas de joueurs qui savent gérer mis à part Godin. Ça devient difficile de perdre ce genre de matchs. On doit demander à qui de gérer ? À Barella qu'on a pris de ? À Sensi qu'on a pris de ?", a ensuite déploré le technicien transalpin.

Si Antonio Conte a effectivement toutes les raisons d'être remonté après cette désillusion en terre allemande, force est de constater qu'il n'en est qu'au début de son projet ambitieux à Milan, et que celui-ci s'avère d'ores et déjà prometteur... Apprentissage.