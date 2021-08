Inter Milan, Eriksen sait déjà quand il rejouera

Victime d’un malaise cardiaque en juin dernier, Eriksen souhaite faire son retour pour la reprise hivernale en 2022.

Les vidéos et les photos en témoignent : hier, le Suning Training Center d'Appiano Gentile a été le théâtre d’un après-midi passionnant. Le retour de Christian Eriksen au centre d’entraînement de l'Inter Milan a été un moment de joie commune, fait de câlins et de sourires, mais aussi de promesses tournées vers l'avenir.

Il faudra patienter encore un peu pour voir si le milieu de terrain danois sera de retour sur le terrain un jour ou l’autre. Ce qui est sûr, c'est qu'Eriksen mettra toute l'envie du monde, et même plus, de revenir dans le rectangle vert et refermé ce chapitre douloureux qu’a été son malaise cardiaque lors de Danemark - Finlande à l’Euro 2020. Il n'y a aucun doute là-dessus.

"Ça s'est bien passé pour moi... Dans quatre à cinq mois je serai de retour à la compétition", a-t-il déclaré à ses coéquipiers, comme le rapporte le Corriere dello Sport.

📹 | VIDEO



Eriksen ritorna al Suning Training Centre 👇 pic.twitter.com/jp6CWqVnAV — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 4, 2021

En même temps que leur meneur faisait son retour au centre, l’Inter a également publié une déclaration claire sur la santé et sur le programme que suivra le Danois dans les semaines à venir, en accord avec les médecins danois qui le prennent en charge depuis le 12 juin.

"Eriksen suivra le programme de récupération proposé par les médecins danois à Copenhague, qui coordonneront tout le suivi clinique, en tenant toujours informé le personnel médical du FC Internazionale Milano".​

A l’heure actuelle, la question n’est pas de savoir si l’Inter Milan va conserver son titre, quand Eriksen fera son vrai retour. L’épisode dramatique vécu par le joueur, par tout un pays et tout un club permet de relativiser les choses. Il y a un temps à tout et mercredi, c’était celui des sourires et câlins. Cependant, Eriksen a les idées claires : il veut rejouer. Tout le monde du football l'attend.