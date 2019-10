Inter Milan, Conte : "Je ne veux pas venir à Barcelone pour défendre"

L'entraîneur italien a confirmé l'absence de Romelu Lukaku, blessé, face au FC Barcelone mais ne veut pas se contenter de défendre pour autant.

Leader de avec six victoires en autant de matches, l' a manqué son entrée en scène en avec un match nul à domicile contre le Slavia Prague. Les hommes d'Antonio Conte vont donc devoir faire un exploit face au afin de bien se placer dans le groupe F. L'Inter Milan va devoir faire sans Romelu Lukaku, son meilleur buteur, blessé, mais Antonio Conte a confirmé en conférence de presse qu'il venait en Catalogne avec des ambitions.

"Notre groupe est très beau, intéressant et difficile. Après le match contre le Slavia Prague, nous nous sommes rendu compte que si l’on avait l’ambition et l’espoir de progresser, il fallait marquer des points dans tous les matches. Il ne fait aucun doute que jouer ici n'est pas facile. Nous venons jouer nos cartes avec un grand respect et en sachant que nous aurons un adversaire qui est un candidat à la victoire en Ligue des champions", a analysé l'entraîneur de l'Inter Milan.

"Être prêts à affronter le Barça avec ou sans Messi"

"Le résultat doit être une conséquence de ce que nous allons faire, de ce que nous proposons. Quand je parle d'avancées, je veux dire que nous devons jouer avec courage et le désir de conserver la possession. Si nous pouvons le faire, nous pourrons faire un bon résultat. Je préfère faire un match avec nos armes et que le meilleur gagne Je ne veux pas venir ici avec un casque et défendre notre but. Nous grandissons à tous les niveaux, y compris en personnalité ", a ajouté Antonio Conte.

L'Italien a expliqué l'absence de son attaquant belge : "Romelu Lukaku n'est pas là, car il a un problème au quadriceps. Il était normal de le laisser à la maison et de lui donner du temps pour se rétablir. Il n'arrêtait pas de me plaindre de cette gêne et nous avons fait une analyse. Nous avons préféré ne pas prendre de risque, car ce problème existe depuis dix jours. Il n'y a pas de problème majeur, nous sommes calmes".

Lionel Messi est incertain pour la rencontre, mais Antonio Conte s'attend à un match compliqué avec ou sans l'Argentin : "Je m'attends à un match très difficile. Nous affronterons l'une des équipes les plus difficiles du monde. Lionel Messi, avec Ronaldo, sont les deux meilleurs joueurs du monde et sont des footballeurs capables de déséquilibrer un match. Je ne sais pas si Barcelone aura l'ensemble de son effectif. Demain, nous devons être prêts à affronter un club avec ou sans Messi".