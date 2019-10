Inter Milan - Antonio Conte : "Progresser avec le temps et devenir compétitifs"

Figure de proue de l'ambitieux projet milanais, Antonio Conte estime que la patience et la lucidité permettront aux siens d'atteindre leurs objectifs.

Arrivé cet été à Milan, Antonio Conte représente à merveille l'ambition retrouvée de l'Inter. Venu apporter son expérience à un projet qui en manquait cruellement, le technicien italien réalise pour l'instant une saison à la hauteur des attentes, l' étant 2ème de , une longueur derrière la Turin. Et l'équipe transalpine aurait même pu rester devant, si elle ne s'était pas inclinée à domicile face aux Champions en titre (0-2) lors de la dernière journée de championnat.

"Conscients que nous pouvons changer le cours du destin"

Dauphin de la Vieille Dame, où il a connu le succès il y a de cela quelques années, Antonio Conte a toutefois demandé de la patience aux supporters, s'ils espèrent voir leur équipe se mêler définitivement à la lutte pour le titre et retrouver son lustre d'antan. "Je pense que croire ne coûte rien aux supporters de l’Inter, du Napoli et des autres équipes. Ensuite, vous devez être objectif et regarder la réalité. Je me suis exprimé dès le début. Par rapport à nous, il y a deux équipes, la Juventus au sommet, puis , qui ont bâti leur équipe au fil des ans", a déclaré le technicien aussi passé par les Blues de , dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.

​

"Cet écart est là, mais nous avons entamé une sorte de parcours par le travail et le sérieux pour progresser avec le temps et devenir compétitifs afin de donner satisfaction aux fans. De ce point de vue, nous devons être courageux et avoir une vision claire du présent. ​Nous devons travailler mais sans nous limiter. Nous devons être réalistes mais conscients que nous pouvons changer le cours du destin", a ensuite ajouté Antonio Conte, déterminé.