Inter Milan - Antonio Conte : "L’espoir de combler l’écart"

Quelques semaines après son arrivée à l'Inter Milan, Antonio Conte, toujours autant déterminé, a livré sa première conférence de presse, ce dimanche.

Ancien entraîneur de la Turin et des Blues de , Antonio Conte débute un nouveau chapitre de sa carrière du côté de l' , pour cette saison 2019-2020. Choisi par les dirigeants milanais pour permettre au club de retrouver son lustre d'antan, celui qui fait donc son retour en était présent ce dimanche en conférence de presse. L'occasion pour lui d'en dire plus sur ses motivations à l'aube d'une saison décisive.

"C'était facile de choisir Inter. Nous nous sommes rencontrés avec la même vision et c'était très important pour moi quand je me suis retrouvé en train de parler au directeur et au président. Nous partageons la même ambition, le même désir de construire quelque chose d'important tout en sachant que nous devrons suivre une voie faite de travail, d'efforts et de sueur", a d'abord confié Antonio Conte, dans un discours déterminé.

"Nous devons parler peu et travailler dur"

"Je suis une personne qui n’a pas de limites et je ne veux pas que les autres s'en fixent au début de la saison. Fixer des limites, c'est immédiatement se donner un alibi et je ne veux pas que cela se produise. Nous savons très bien qu’au cours des dernières années, un énorme fossé s'est créé, je pense à deux équipes, notamment face à la Juventus, mais aussi à qui a montré qu’elle pouvait rivaliser à des niveaux élevés. Nous savons que nous sommes appelés à travailler plus que d’autres pour combler ce fossé, mais nous devons commencer avec l’ambition de donner tout ce que nous avons et à la fin nous verrons ce qui se passera", a ensuite ajouté le technicien italien, avant de rassurer tout son monde : il se sent prêt pour ce challenge.

"Je sais que j'ai une grande responsabilité et je la mesure, une responsabilité envers les personnes qui m'ont choisi, le club, les supporters, je suis prêt à les prendre et à les partager avec ceux qui seront sur le terrain. Ce n'est pas le moment de bavarder, nous devons parler peu et travailler dur (...) Si nous voulons faire une saison en tant que protagonistes, nous devons avoir ces caractéristiques, nous devons travailler, nous sacrifier, nous interroger et chaque dimanche, nous devrons quitter le terrain avec un maillot en sueur. C’est ce que je demanderai aux joueurs et je sais qu’ils peuvent le faire", a assuré Antonio Conte. Autant dire que le fantasque entraîneur qu'il était sur le banc de la Juventus Turin n'a pas changé. Une bonne nouvelle pour l'Inter Milan.