Inter Milan - Accusé d’être en surpoids, Romelu Lukaku répond à Gary Neville sans prendre de gants

"Romelu Lukaku a admis qu'il était en surpoids. Il faisait plus de 100 kg alors que c’était un joueur de ! Il va marquer des buts et réussir à l' , mais le manque de professionnalisme est contagieux". Ces mots, ce sont ceux de Gary Neville, ancienne légende des Red Devils, prononcés à l’occasion du transfert de l’attaquant belge vers l’Inter Milan au début du mois d’août.

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!



He will score goals and do well at Inter Milan but unprofessionalism is contagious !