Inter - Mauro Icardi : Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

L'absence de Mauro Icardi pèse lourd chez les Nerazzurri. Longtemps installé sur le podium de Serie A, l'Inter a perdu le cap ces dernières semaines.

Après l'élimination en huitièmes de finale de la par Francfort jeudi soir, c'est un Inter moribond qui se présente à Giuseppe-Meazza ce dimanche soir. Solidement installé à la troisième place depuis fin novembre et présent sur le podium depuis mi-octobre, les Nerazzurri sont en perdition depuis quelques semaines. Ils sont désormais quatrième de après leur défaite face à , le 1er mars, et ont quitté le podium au profit de leur rival historique : l' .

Luciano Spalletti est sur un siège éjectable mais c'est surtout l'imbroglio autour de Mauro Icardi, ancien capitaine et meilleur buteur de l'Inter Milan, en interne qui pose problème. La période de disette de l'attaquant argentin qui n'avait pas marqué pendant sept matches de soit depuis la mi-décembre pesait déjà sur les résultats des Nerazzurri mais son absence complique d'autant plus la dynamique du club intériste. Certes, en quatre matches de Serie A (huit toutes compétitions confondues), l'Inter compte deux victoires, un nul et une défaite (quatre victoires, deux nuls et deux défaites toutes compétitions confondues), mais ce bilan équilibré est l'arbre qui cache la forêt.

Des résultats en dents de scie

Les Nerazzurri ont laissé quelques points en route face à des équipes de milieu de tableau ou de la fin de la première partie de tableau, et ont surtout déçu lors de la double confrontation face à Francfort en Ligue Europa laissant les supporters en colère. L'Inter a manqué d'imagination mais surtout tout semble plus poussif sans sa meilleure arme. Et pourtant, les Nerazzurri ont pu compter sur l'émergence d'une autre puissance offensive argentine : Lautaro Martinez.

Doublure de Mauro Icardi depuis le début de la saison, Lautaro Martinez a inscrit cinq buts cette saison en Serie A. S'il est convaincant dans le jeu, l'attaquant argentin de 21 ans ne peut avoir le même impact que son aîné. L'association des deux était profitable à l'Inter, mais sans le capitaine, Lautaro Martinez ne peut porter l'attaque intériste à lui seul, et ce malgré la hausse de rendement de Matteo Politano. Le plus inquiétant pour l' , c'est le calendrier à venir cumulé à la situation de Mauro Icardi.

Un calendrier monstrueux, l' en embuscade

La situation autour de l'ancien capitaine de l'Inter Milan s'enlise et il est peu probable de le revoir lors des prochaines semaines. "C'est la dernière fois que je te parle", aurait annoncé l'Argentin à Luciano Spalletti selon "Il Corriere della Sera", il y a une semaine, refusant de prendre part à l'entraînement collectif. Or le retour de Mauro Icardi dans l'équipe n'aurait pas été de trop pour les Nerazzurri dans la course au podium et à une place en .

Outre le derby de la Madonnina contre l'AC Milan, l'inter va affronter plusieurs cadors dans les prochaines semaines. La , l'AS Roma, la Juventus, et même l' (7ème) vont croiser la route des Nerazzurri dans les onze prochaines journées. Tout en sachant que l'Inter ne compte que trois points d'avance sur la cinquième place, non qualificative pour la C1 détenue par une AS Roma, également en difficulté et qui a changé d'entraîneur la semaine dernière.

S'il n'a marqué que neuf buts cette saison en Serie A, Mauro Icardi, dont les qualités de finisseur et de leader ont rendu bien des services à l'Inter, et ses 122 buts en 210 matches en six saisons sous les couleurs des Nerazzurri, manquent et vont faire défaut à l'Inter en cette fin de saison. L'Argentin a largement contribué la saison dernière au retour des Nerazzurri en Ligue des champions, durant l'exercice actuel, après cinq ans d'absence parmi le gratin des clubs européens. Ses coéquipiers ne pourront, selon toute vraisemblance, pas compter sur son soutien pour rééditer la performance. À force de jouer avec le feu, l'Inter risque de se brûler et de perdre bien plus qu'un simple bras de fer avec Mauro Icardi.