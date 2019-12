Inter, Lukaku : "Cristiano Ronaldo m'a dit que la Serie A était le championnat défensif le plus difficile du monde"

Vainqueur de la Serie A l'an dernier, le Portugais a prévenu le Belge sur la difficulté qui l'attendait en rejoignant le championnat italien.

Remplaçant à la saison dernière, Romelu Lukaku a rejoint l' cet été pour se relancer. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une réussite. En dix-sept matches de , l'attaquant belge a inscrit douze buts faisant de lui le deuxième meilleur buteur du championnat. L'arrivée de Romelu Lukaku, ainsi que celle d'Antonio Conte, correspond au renouveau de l'Inter Milan, leader de à la trêve.

Vainqueur de la avec Manchester United, de la avec le et de la Serie A avec la , Cristiano Ronaldo a également connu une adaptation rapide au championnat italien, mais a également connu des difficultés dans un championnat tactique avec des défenses resserrées. Dans un entretien accordé à The New York Times, Romelu Lukaku a révélé le conseil, sous forme d'avertissement, que Cristiano Ronaldo lui a donné au moment de rejoindre la Serie A.

"Un an à Manchester a effacé huit ans de succès"

"Cristiano Ronaldo m'a dit que c'était le championnat défensivement le plus difficile au monde. Il a dit qu'il avait marqué des buts partout, mais c'était l'endroit le plus difficile pour marquer des buts. Et si Cristiano Ronaldo pense que c'est difficile, alors ça doit être vraiment difficile. C'est plus difficile que l' . Le football y est plus intense, mais ici tout est un schéma de jeu", a reconnu l'attaquant belge, arrivé à l'Inter Milan cet été.

Lukaku attribue son adaptation rapide à la vie en au travail acharné hors du terrain et à une facilité pour les langues, l'italien étant la septième que le joueur de 26 ans parle. Le Belge dit également qu'un changement de décor après une fin de vie toxique en Angleterre a aidé, affirmant qu'il avait du mal avec l'idée qu'une année difficile avait effacé près d'une décennie de succès. Il pense que lui et son ami proche Paul Pogba ont été les boucs émissaires des difficultés des Red Devils pendant son séjour à Old Trafford, malgré qu'il ait marqué 42 buts pour le club en 96 matches.

"C'était toujours : 'Oui, mais ...' dès le début. J'ai marqué contre le Real Madrid en Supercoupe d'Europe mais j'ai raté une occasion. C'était: 'Mais il a raté celle-là'. J'ai marqué contre lors de mon premier match en Premier League: 'Oui, mais…'. À partir de là, j'ai commencé à me demander comment ça allait se passer. Un an chez Manchester United a effacé huit ans de succès avant cela. Pogba et moi avons été blâmés pour la chute de Manchester United", a conclu Romelu Lukaku.