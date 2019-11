Inter - Lukaku : "C'était fini à United quand Solskjaer a voulu me mettre sur l'aile"

Le buteur belge a rejoint l'Inter Milan cet été alors que l'entraîneur norvégien ne comptait plus pleinement sur lui à Old Trafford.

Romelu Lukaku assure qu'il n'a pas eu d'autre choix que de demander un départ de après qu'Ole Gunnar Solskjaer lui ait demandé de jouer ailier. Début août, le Belge a donc rejoint l'Inter pour plus de 80 millions d'euros après deux saisons frustrantes à Old Trafford.

Le technicien norvégien avait décidé de faire de Rashford et Martial ses deux priorités pour occuper la pointe de l'attaque mancunienne pour la saison en cours. "Quand j'ai appris que Solskjaer pensait me mettre sur l'aile, alors j'ai su que mon temps à Manchester United était terminé", a-t-il déclaré au Corriere dello Sport.

L'attaquant a également évoqué la pression de prendre la place de Mauro Icardi en : "Cela ne me pose pas de souci d'être le joueur le plus cher de l'histoire de l'Inter ou de devoir remplacer Icardi, qui a beaucoup donné ici à Milan. Quand je suis arrivé, Mauro a été très gentil avec moi. Je lui souhaite tout le meilleur avec le et espère qu'il gagnera là-bas. Nous sommes deux attaquants différents.

"Ce serait bien d'être Capocannoniere (meilleur buteur de ), mais je ne suis pas le genre de joueur qui dit qu'il veut des titres individuels. Je pense d'abord à l'équipe. Ma plus grande motivation est d'aider l'équipe en marquant des buts.

"Jusqu'ici tout va bien, mais je veux faire encore mieux en travaillant chaque jour au maximum à l'entraînement. Maintenant je suis à 100% mais je ne m'arrête pas, je veux montrer à l'Inter qu'ils ont eu raison en me faisant signer."

Lukaku a ensuite cité son ancien coéquipier en Zlatan Ibrahimovic comme l'une de ses idoles à l'Inter, avant de rendre hommage à Conte et Mourinho, les deux meilleurs entraîneurs qu'il ait connu.

"Je rêve de l'Inter depuis un moment. J'ai adoré Ronaldo [le Brésilien] et Adriano, mais c'est Ibra qui m'a tout appris, particulièrement lors de nos discussions dans le bus de l'équipe. Je crois qu'il va revenir en .

"Conte est unique. Nous savons quoi faire dans toutes les situations. Lui et [José] Mourinho sont les deux meilleurs entraîneurs de ma carrière."

Enfin si les Intéristes sont deuxièmes à un petit point de la , Lukaku ne pense pas pour l'heure à détrôner les champions en titre. "Il vaut mieux ne rien dire [sur la course au titre]. Beaucoup pensent qu'il peuvent battre la Juve, mais personne ne l'a fait depuis huit ans. Nous devons prendre match par match."