Inter - Leverkusen (2-1), Lukaku et l’Inter poursuivent leur route

L’Inter s’est qualifié pour les demies de la Ligue Europa en dominant logiquement Leverkusen. Lukaku a été l’homme fort de la rencontre.

Pour la première fois depuis son triomphe en C1 il y a exactement dix ans, l’ va participer à une demi-finale européenne. Les Lombards se sont invités ce lundi dans le dernier carré de la en disposant de Leverkusen. La victoire était étriquée (2-1), mais elle ne souffre d’aucune contestation, tant les Nerazzurri ont dominé les débats.

Pour l’emporter, les Lombards se sont encore remis à leur buteur belge Romelu Lukaku. En verve, l’ancien mancunien a été dans tous les bons coups de son équipe. Sur leur premier but, inscrit par Nicolo Barella d’une frappe à l’entrée de la surface, c’est lui qui a créé le déséquilibre au coeur de la surface allemande. Et sur le second, marqué six minutes plus tard, on l’a vu réussir un enchainement contrôle dos au but sur une passe d’Ashley Young puis une frappe au pivot victorieuse. Hradecky, le gardien du Bayer, n’a pas pu stopper la tentative. Ce but était le 9e consécutif de Lukaku dans cette compétition. Un record !

L’Inter tout en maitrise

A 2-0, et sous le coup de l'euphorie, l’Inter s’est quelque peu relâché et cela a permis à Kai Havertz, la star de Leverkusen, de redonner espoir aux siens (25e). Il restait plus d’une heure à jouer et l’écart n’était que d’un but au tableau d’affichage. Cependant, à aucun moment, la formation de Peter Bosz n’a semblé être en mesure de pouvoir rétablir la parité. Les Nerazzurri ont parfaitement géré leur avance. En fin de partie, ils auraient même pu aggraver la marque, mais un pénalty a été annulé au dernier moment par l’arbitre.

Avec cette qualification, l’Inter rejoint donc les demi-finales de la C3. Si élimination de l’ il y a, mercredi en Ligue des Champions contre le PSG, l’équipe de Conte sera le dernier représentant de la sur la scène continentale.