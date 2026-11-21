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Un samedi après-midi à retenir pour l'Inter.

Au Stadio Breda de Sesto San Giovanni, où les supporters visiteurs sont venus en nombre, l'Inter U23 bat le Potenza, leader du classement, 2-1.

Mosconi sert Marello, qui contrôle du gauche avant de marquer du droit pour donner l'avantage aux locaux.

Selleri signe l'égalisation provisoire en poussant le ballon au fond des filets à bout portant, après une déviation de Prestia sur un centre de Petrungaro.

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En seconde période, à la 53e minute, Melgrati arrête un penalty de Castorani, accordé pour une main de Fiordilino sur une frappe de Petrungaro depuis l'extérieur de la surface.

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À dix minutes de la fin, Vecchi fait entrer Mancuso et Agbonifo, qui construisent l'action du but de la victoire, conclue d'une frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface au premier poteau.

Grâce à ces trois points, l'Inter U23 atteint les 23 points au classement, comme Monopoli et Sorrento, derrière seulement Potenza (35) et Bari (26).

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Mercredi 25 novembre, l'équipe réserve de l'Inter se rend sur le terrain de l'Audace Cerignola pour disputer un match de championnat en retard dans le groupe C de Serie C.

LA FEUILLE DE MATCH :

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INTER U23-POTENZA 2-1

BUTEURS : 16e Marello (I), 23e Selleri (P), 85e Agbonifo (I).

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INTER U23 (3-4-2-1) : Melgrati ; Bovio, Prestia, Tosto ; Aidoo (80e Mancuso), Kaczmarski (87e Re Cecconi), Fiordilino (87e Bovo), Marello ; Mosconi (80e Agbonifo), Charlys ; Zuberek (64e Fumagalli). (Remplaçants : Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Stante, Sorino, Garonetti, Jakirovic). Entr. : Vecchi.

POTENZA (4-3-3) : Cucchietti ; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo (79e Adjapong) ; Castorani (68e Ghisolfi), Bando, De Marco (79e Franzolini) ; Petrungaro, Selleri (68e Murano), D'Auria. (Remplaçants : Franchi, Gironi, Verza, Bruschi, Mazzeo, Manfredonia, Staver, dos Santos). Entr. : Tisci.

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ARBITRE : Tropiano.

AVERTISSEMENTS : Aidoo (I), Zuberek (I), Bura (P), Kaczmarski (I), Agbonifo (I).

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Dans le même temps, la Primavera de l'Inter remporte 2-0 le derby d'Italie contre la Juventus grâce à un but de la tête de son capitaine Kukulis et à un but de Grisoni Fasana en contre-attaque, un dans chaque période.

L'équipe U20 de l'Inter, entraînée par Emiliano Bigica, prend ainsi la première place du classement avec 22 points en 11 journées de championnat.

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LA FEUILLE DE MATCH :

INTER-JUVENTUS 2-0

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BUTEURS : 41e Kukulis (I), 89e Grisoni Fasana (I).

INTER : Farronato, Breda, La Torre, D’Agostino, Kukulis (64e Strand), Vukaj (74e Moressa), Virtuani (64e Grisoni Fasana), Moranduzzo (83e Lissi), Franchi (74e Konteh), Rocca, Mackiewicz. (Remplaçants : Lleshi, Pavan, Putsen, Kartelo, Matarrese, Puricelli). Entr. : Bigica.

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JUVENTUS : Huli, Borasio (72e Bamballi), De Brul, Reynaud, Repciuc (79e Samb), Vallana (79e Keutgen), Ceppi, Beydts, Tiozzo (72e Santa Maria), Sosna (58e Lopez), Bracco. (Remplaçants : Nava, Gielen, Precupanu, Milia, Sylla, Bellino). Entr. : Spanò.

ARBITRE : Galiffi.

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AVERTISSEMENTS : De Brul (J), Rocca (I), Borasio (J), Franchi (I).