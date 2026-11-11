Inter : les délais de retour de tous les joueurs blessés, voici quand ils retrouveront les terrains

À l’Inter, ce début de trêve est placé sous le signe de l’infirmerie : Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones, Aleksandar Stanković. Cristian Chivu surveille aussi bien ceux qui se remettent de blessures antérieures, comme Lautaro, Stones et Jones, que ceux qui viennent de se blesser, comme Thuram, Bonny et Stankovic.

LAUTARO

Concernant Lautaro Martinez, absent depuis le 13 octobre et la défaite à domicile contre Bruges, sa convalescence après une gêne aux fléchisseurs de la cuisse gauche touche presque à sa fin. Chivu pourrait convoquer le numéro 10 pour le premier match après la trêve, le 22 novembre contre l’Atalanta.

THURAM

Prochains matchs ATA Serie A 14:45 INT

Thuram a ressenti une gêne au biceps fémoral droit lors du match remporté dimanche contre Côme, un problème qui le contraint à manquer les prochains matches de sa sélection, dont celui contre l’Italie jeudi à Meazza. Selon les premières impressions du staff médical de l’Inter, il semble s’agir d’une simple fatigue musculaire : il tentera de revenir pour le 22 novembre contre l’Atalanta, ou pour le 25 contre Stuttgart en Ligue des champions : sinon, nous devrions être assez sûrs de le revoir pour le match du 28 novembre contre le Genoa.

BONNY

Le délai de rétablissement sera en revanche plus long pour Bonny, qui souffre d’une lésion d’un muscle fléchisseur de la cuisse droite. Pour le Français, blessé en fin de match lors d’Inter-Côme, il est question d’un mois d’absence, avec un retour prévu pour Inter-Torino le 13 décembre ou Lecce-Inter le 18 décembre.

STANKOVIC

Stankovic devrait lui aussi attendre longtemps avant d’être de nouveau disponible, après avoir subi une lésion musculaire lors de l’entraînement de lundi avec la sélection serbe. Le milieu de terrain sera absent environ un mois, ce qui laisse envisager, pour lui aussi, un retour lors d’Inter-Torino le 13 décembre ou de Lecce-Inter le 18 décembre.

STONES ET JONES

Enfin, concernant les deux Anglais, Stones devrait être de nouveau disponible juste après la trêve, soit le 22 novembre. Il en va de même pour Jones, qui s’est désormais presque entièrement remis de la gêne myofasciale aux adducteurs de la cuisse droite annoncée le 8 octobre par l’Inter.