Inter : le refus de Palestra rebat les cartes. Les dirigeants se tournent désormais vers Nico Paz, coté à 3,00, et envisagent aussi Carvajal pour renforcer la défense

L’affaire semblait entendue : il ne restait plus qu’à finaliser les derniers détails pour queMarco Palestra devienne officiellement un joueur de l’Inter. Mais le coup de théâtre orchestré par Chelsea a rebattu les cartes : le latéral de la Nazionale, ex-Atalanta, s’apprête désormais à revêtir le maillot des Blues.

Une issue inattendue qui bouleverse les plans des Nerazzurri. Privé de Palestra, le club va désormais concentrer toute son énergie (et ses moyens financiers) sur le recrutementde Nico Paz, dont l’avenir est encore indécis entre Côme et le Real Madrid. L’arrivée du meneur argentin à Milan est cotée à 3,00 chez Sisal et Snai, un recrutement qui pourrait également inciter Christian Chivu à revenir à une défense à quatre. Pour pallier le départ de Dumfries, les dirigeants milanais s’orienteraient vers un latéral plus défensif et expérimenté, comme Dani Carvajal, ancien capitaine du Real Madrid, dont l’arrivée à l’Inter est cotée à 4,50, tandis que celle d’Oscar Mingueza, en partance du Celta Vigo, atteint 6,00. La piste menant à Wesley, de l’AS Rome, est en revanche plus complexe ; le Brésilien, dont le profil se rapproche de celui de Palestra, affiche une cote de 12,00.