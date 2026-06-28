Inter, Lautaro Martinez s'exprime : « Mon premier but en Coupe du monde avec l'Argentine ? Les gens en étaient obsédés. J'ai travaillé sur mon anxiété. »

Lautaro Martínez a enfin trouvéle chemin des filets. L’attaquant de l’Inter a inscrit son premier but en Coupe du monde lors de son neuvième match, sur deux éditions, en transformant un penalty lors de la rencontre remportée 3-1 contre la Jordanie. Le capitaine des Nerazzurri a ensuite été interviewé et a fait les déclarations suivantes :





Les propos du « Toro » : « Pour un attaquant, marquer est toujours important, mais l’essentiel est que l’Argentine gagne. Je n’ai pas mal vécu cette période sans but, même sije devais gérer mon anxiété après deux réalisations refusées pour hors-jeu en début de Coupe du monde. Aujourd’hui, j’en profite pleinement, car défendre mon pays est la plus grande chose que l’on puisse faire. Parfois, les gens deviennent obsédés par la question du but. Je suis très attentif à ce qui se dit. Aujourd’hui, je suis content parce que l’Argentine a gagné, pas à cause du but. »

Sur Telefe, l’attaquant est ensuite revenu sur le Mondial d’il y a quatre ans : « Je n’ai pas traversé une mauvaise période. La dernière Coupe du monde m’a beaucoup appris. Par exemple, il faut profiter de chaque instant car on ne sait pas combien de temps tout cela va durer. Je profite donc sans aucun doute de ces moments avec ma famille, qui est toujours dans les tribunes pour m’encourager, ainsi qu’avec mes enfants. Et tout cela, c’est pour eux. Mes enfants ont changé ma vie depuis leur arrivée. Que dire au peuple argentin ? Nous allons essayer de mener l’Argentine le plus loin possible. »