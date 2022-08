Inter - Lautaro : "Je parlais avec Lukaku tous les jours à Chelsea"

Les deux attaquants intéristes n'ont pas mis bien longtemps à retrouver leurs repères pour martyriser les défenses de Serie A.

L'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez a révélé qu'il a parlé à Romelu Lukaku "tous les jours" après le retour du Belge à Chelsea en 2021.

Lukaku a quitté San Siro pour rejoindre Stamford Bridge dans le cadre d'un contrat record, mais il a été de nouveau prêté aux Nerazzurri après une saison décevante avec les Blues.

"Je suis très heureux que Lukaku soit revenu"

L'Argentin a déclaré à Sky Italia : "Je suis très heureux qu'il soit revenu car il a dit que nous devions nous battre contre tout le monde. Il va nous donner un grand coup de main et nous allons continuer à nous battre à ses côtés.

"Nous sommes restés en contact et avons parlé tous les jours à partir du moment où il est parti. Il est d'une grande aide pour cette équipe.

"Nous voulons tous continuer à nous améliorer, nous avons quatre attaquants talentueux et tous apportent des caractéristiques différentes."

Pourquoi Lukaku a-t-il échoué à Chelsea ?

Lukaku est retourné à Chelsea dans le cadre d'un transfert record l'été dernier, mais il n'a pas répondu aux attentes puisqu'il n'a marqué que huit buts en Premier League en 26 apparitions la saison dernière.

Il a également sali sa relation avec les supporters de Chelsea avec une interview explosive à la mi-saison dans laquelle il a admis regretter d'avoir quitté l'Inter en premier lieu.

Lukaku s'est exprimé plus longuement sur la frustration qu'il a endurée après avoir scellé son retour à l'Inter, en déclarant à DAZN plus tôt ce mois-ci : "La saison à Chelsea m'a donné une motivation supplémentaire pour faire encore mieux qu'avant. Je pense qu'en un an, les gens ont oublié ce que je peux faire sur le terrain. C'est une sorte de colère que j'ai en moi."