Après avoir vu la piste Khalaili s’envoler dans les dernières secondes (le joueur n’ayant pas obtenu l’aptitude sportive, comme l’a confirmé Marotta), et après le refus de l’Atalanta concernant Palestra, l’Inter poursuit sa quête d’un renfort pour le flanc droit. Selon les analystes de Sisal, comme ce fut le cas pour l’ailier italien parti à Chelsea, les champions d’Italie pourraient de nouveau se tourner vers une piste aux couleurs bleu-blanc-bleu : en tête du tableau des cotes, on trouve Kayode, coté à 4,50. En Serie A, Norton-Cuffy, dont le départ du Genoa est coté à 1,45 chez Goldbet, pourrait aussi représenter une opportunité à saisir.





Toujours en Serie A, la piste Wesley reste chaude pour l’Inter : les discussions s’annoncent complexes, le Brésilien étant un maillon clé de la Roma de Gasperini, mais, à une cote de 12,00, son nom reste à surveiller. Enfin, la piste étrangère n’est pas écartée : libre après avoir tout remporté avec le Real Madrid, Carvajal, 34 ans, offre expérience et coût modéré, avec une cote à 4,50.