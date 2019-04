Inter - Juventus, le 600e but en club de Cristiano Ronaldo

Pour la première fois depuis 2015, Cristiano Ronaldo ne sera pas champion d'Europe cette année. Le Portugais a cependant de quoi se consoler. Il s'est déjà adjugé le titre de Scudetto avec la , qui fait de lui l'unique joueur à avoir été couronné dans les trois plus grands championnats européens. Et, à titre personnel, l'ancien Merengue vient d'atteindre un nouveau total impressionnant de buts marqués.

Ce samedi, lors du derby de l' face à l'Inter (34e journée), le quintuple Ballon d'Or a trouvé la faille à la 62e minute de jeu en exploitant un service de Miralem Pjanic. Avec ce but, qui a permis à la Vieille Dame de revenir à 1-1, il compte désormais 600 réalisations en carrière à l'échelle des clubs.

Depuis ses débuts dans le monde pro en 2003, CR7 a donc trouvé à 600 reprises le chemin des filets adverses avec ses clubs respectifs. Cinq fois avec le Sporting, 118 avec Manchester, 450 avec le et 27 avec la Juventus. Ces chiffres incluent les compétitions nationales et continentales.

600 - Cristiano #Ronaldo has scored 600th goals in his career with clubs in all competitions. STRATOSPHERIC.#InterJuve #SerieA pic.twitter.com/SRlygZJQHZ