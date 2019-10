Inter-Juve - Sarri : "Pour le Scudetto, ce match a une importance proche de zéro"

L'entraîneur bianconero estime que ce choc face à l'Inter, leader du championnat, ne sera pas déterminant dans la course au titre en Serie A.

Quatre jours après un succès probant contre Leverkusen (3-0), la Juve s'apprête à disputer un choc de face à l'Inter, qui a remporté tous ses matches de championnat depuis le début de la saison.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la rencontre, Maurizio Sarri a estimé que la rencontre ne serait pas décisive dans la course au titre. "Pour le Scudetto, ce match a une importance proche de zéro. Si le classement a un impact psychologique sur nous, cela signifie que psychologiquement, nous ne sommes pas prêts à faire de grandes choses", a-t-il affirmé, avant de se montrer satisfait des progrès de ses joueurs face aux Allemands.

"Notre ligne médiane de défense était plus haute, tout comme les récupérations du ballon. Il y a eu des améliorations, nous grandissons, nous avons changé notre façon de jouer. Nous devons jouer avec la qualité et imposer notre football, même demain [dimanche]. Nous verrons si nous pouvons nous adapter à d'autres situations."

Parmi les autres sujets évoqués par l'ancien coach de ou de : la concurrence entre Higuain et Dybala pour occuper la pointe de l'attaque avec Cristiano Ronaldo. "Il n'y a pas besoin de les convaincre, pas besoin de décider. Si ceux qui sont laissés dehors se mettent en colère, c'est positif.

"Voyons la dernière séance d'entraînement et décidons ensuite. (...) Il est préférable d'en avoir un qui est physiquement et mentalement bien." Convaincant sur la scène européenne, Bernadeschi fait également partie des prétendants pour une place dans le XI. "Je pense que celui qu'il a occupé contre le est un bon rôle pour Bernardeschi, il a bien fait. Qu'il joue ou non, je préfère l'entendre de moi-même", a précisé Sarri.

Enfin, l'Italien n'a pas manqué de saluer le travail de son homologue Antonio Conte sur le banc nerazzuro depuis le début de la saison. "Nous allons trouver une équipe forte, dans un bon moment et cela promet un grand match. L'Inter a la solidité et est capable d'être dangereux, c'est la meilleure défense dans le championnat. C'est une équipe complète en ce moment. Il n'y a pas de favoris. Je suis heureux d'avoir un grand match. Conte est l'un des meilleurs entraîneurs du monde et il le prouve aussi à l'Inter."