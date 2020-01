Inter-Fiorentina 2-1, l'Inter se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Italie

Opposé à la Viola en quarts de finale de Coupe d'Italie, l'Inter Milan s'est imposé et poursuit sa route dans la compétition.

Bien organisée en début de rencontre, la Viola laissé l'Inter s'imposer dans le jeu au fil des minutes, jusqu'à l'ouverture du score des Lombards juste avant la pause comme un coup derrière la tête des Toscans.

Sur un service signé Vecino, Candreva laisse passer le cuir à destination de Lautaro qui fait l'effort pour servir Candreva dont la reprise fait mouche. L'Inter est récompensé pour sa tenacité et rentre au vestiaire en menant d'une longueur.

Le trio Lautaro-Lukaku-Sanchez se trouve bien, mais l'Inter n'en profite pas et la finit par revenir dans le match. C'est Caceres, à l'heure de jeu qui permet à la Viola d'égaliser.

C'est sur un corner de Pulgar que la lumière est venue pour les visiteurs. Caceres gagne son duel avec Lautaro et trompe Handanovic de la tête pour le 1-1. L'Inter repassera devant néanmoins quelques instants plus tard grâce à Barella. Ce dernier profite d'un mauvais renvoi de Milenkovic pour tenter et réussir une belle volée du pied droit. Terraciano est battu, 2-1.

Ce sera d'ailleurs le score final et l'Inter se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d' aux dépens de la Viola. À noter que la recrue intériste Christian Eriksen a fait ses débuts lors de cette rencontre.