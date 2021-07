Inter - Eriksen ne pourra pas rejouer avec son défibrillateur

Un médecin du comité médical de la Fédération italienne a confirmé qu’Eriksen ne pourrait pas rejouer en Serie A s’il conserve son défibrillateur.

Mauvaise nouvelle confirmée pour Christian Eriksen. Il y a plus d’un mois, le milieu offensif était victime d’un terrible malaise cardiaque lors de l’entrée en lice du Danemark à l’Euro. Immédiatement transporté à l’hôpital, les médecins lui avaient ensuite implanté un défibrillateur cardiaque automatique sous-cutané, mais son port demeure interdit en Serie A…

De retour en Italie, Eriksen doit passer une batterie de tests pour savoir s’il est apte à poursuivre sa carrière avec l’Inter Milan, où il demeure sous contrat jusqu’en 2024. En attendant d’avoir des réponses sur ce point, le Danois sait à quoi s’en tenir concernant le défibrillateur suite à l’éclaircissement d’un médecin membre du comité médical de la Fédération italienne.

Le départ d’Italie… ou l’arrêt forcé ?

Et les nouvelles ne sont pas bonnes. "En Italie, nous avons des directives très conservatrices concernant la santé des joueurs. Ici, Eriksen ne peut pas être éligible, a affirmé Francesco Braconaro au micro de la radio napolitaine Kiss Kiss. Si la pathologie est résolue et que le défibrillateur est retiré, alors il pourra retourner à l'Inter."

Mauvaise nouvelle confirmée, donc. Et comme le règlement ne devrait pas changer de sitôt, Eriksen va sans doute passer d’autres examens pour savoir s’il est possible de retirer le défibrillateur, à condition qu’il soit autorisé à jouer avec. En fonction du résultat, ce sera soit l’arrêt forcé, soit le départ - lui aussi forcé - vers un championnat plus souple sur la question…