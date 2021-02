Inter - Conte : "Lukaku pourrait jouer au football américain"

Le Belge est l'un des attaquants les plus craints de Serie A et son entraîneur est persuadé qu'il aurait le même impact en NFL.

Romelu Lukaku pourrait jouer au football américain, affirme le manager de l'Inter, Antonio Conte. L'ancien attaquant de Manchester United et de Chelsea est devenu l'un des attaquants les plus complets du football mondial depuis qu'il a rejoint la Serie A, grâce à ses incroyables qualités physiques ainsi qu'à ses capacités techniques et à son intelligence.

Avec 40 buts en 58 matches de championnat, Lukaku est l'un des joueurs les plus craints de la Serie A - et son entraîneur pense qu'il serait un prospect tout aussi effrayant au sein de la NFL.

Le Corriere della Sera a demandé à Antonio Conte si Lukaku n'était dangereux qu'avec un espace devant lui, ce à quoi Conte a répondu : "Il est trop simpliste de dire qu'il est bon quand il a de l'espace libre.

"J'aimerais qu'on le laisse entrer dans la surface ! Lukaku ou Lautaro [Martinez] dans la surface, je ne pense pas qu'ils soient une joie pour les défenseurs. Lukaku est un footballeur hors du commun. C'est un avant-centre, il agit comme une cible et il est très rapide. Il est comme un joueur de football américain."

Souvent critiqué à l'époque où il faisait partie de la Premier League, Lukaku a fait taire les sceptiques depuis son arrivée à San Siro. Il est récemment devenu le premier joueur en 71 ans à marquer lors de quatre derbies milanais successifs, en prenant l'avantage sur son rival Zlatan Ibrahimovic et en mettant l'Inter dans un position idéale en vue de la course au titre.

Lukaku a marqué le 300e but de sa carrière au début de ce mois. Cinquante-sept de ces buts ont été inscrits à l'Inter, sur seulement 81 matches toutes compétitions confondues.

Son partenariat avec l'attaquant argentin Lautaro Martinez est devenu l'un des meilleurs du football mondial et devrait se poursuivre, Martinez étant prêt à signer un nouveau contrat à l'Inter.