Inter, Conte : "Lukaku doit s'entraîner plus à cause de son corps massif"

L'attaquant belge souffre de blessures mineures depuis son arrivée en Italie et son entraîneur admet que son corps nécessite plus de travail.

Au terme d'une rencontre très équilibrée, l' s'est incliné lors du choc au sommet de la ce dimanche soir contre la . Antonio Conte a pu compter sur le retour de Romelu Lukaku, absent contre le en milieu de semaine, mais l'attaquant belge, en grande forme depuis le début de saison avec trois buts lors des quatre premiers matches, n'a pas réussi à marquer contre le champion d' en titre.

Après la rencontre, Antonio Conte a réclamé de la clémence pour son attaquant pas encore à 100% physiquement : "Romelu Lukaku est définitivement un joueur qui doit s’entraîner plus. C’est un joueur avec un corps imposant et qui a besoin de s’entraîner et de jouer pour se trouver en bonne condition. En ce début de saison, il avait ce problème de dos. Il s’occupe de cet autre problème de quadriceps depuis le match contre la ".

"Mais je pense qu'il a tout donné, c'était inévitable que contre Barcelone, nous n'ayons pas Lukaku à notre disposition et il était important de l'avoir. Nous ne l'avions pas. Romelu s’est montré très impliqué contre la Juventus. Il a fait de son mieux et maintenant j’espère qu’il pourra mettre de côté ses pépins physiques pour être vraiment à 100%", a ajouté l'ancien entraîneur de et de la Juventus.

"La Juventus appartient à une autre catégorie"

Dans un entretien accordé à DAZN en septembre, Romelu Lukaku s'était confié sur sa relation avec Antonio Conte. L'ancien attaquant de est heureux d'évoluer sous la houlette de l'Italien : "Ma relation avec Conté est très forte. C’est un entraîneur qui m’aide vraiment. À 26 ans, je veux un entraîneur comme celui-ci, qui me motive et m’aide au quotidien. Je suis très heureux d'être ici et de travailler avec lui".

Antonio Conte ne veut pas que son Inter soit comparé à la Juventus et cité comme un candidat au titre : "Nous aurions certainement pu faire beaucoup mieux, même avec les deux buts que nous avons concédés à Barcelone en , nous aurions pu faire beaucoup mieux. Je répète qu'il s'agit d'un chemin de croissance avec des jeunes qui travaillent dur au niveau de l'expérience et de toutes les situations du moment. Nous devons travailler et il n'y a pas de raccourci".

"Nous ne devons pas nous comparer à la Juventus, ils appartiennent à une autre catégorie à tous les points de vue. Nous avons commencé à travailler pour réduire un écart important. Certes, dans la finition, nous pourrions faire mieux, mais l'équipe a des occasions, se les est procuré. Les statistiques parlent d'un match très équilibré, même si les deux équipes ne le sont pas sur papier", a conclu le technicien de l'Inter.