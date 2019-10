Inter - Conte : "Je ne suis pas content du tout"

Le manager de l'Inter Milan estime que son équipe doit lutter avec un onze quasi constant en raison des nombreuses blessures.

Antonio Conte pense que l'Inter méritait la victoire lors de son match nul 2-2 contre , mais a avoué être "inquiet que les mêmes joueurs soient fatigués"



Antonio Candreva avait mis les hôtes en tête, mais Yann Karamoh et Gervinho ne marquent deux buts en sept minutes. Romelu Lukaku a égalisé par la suite.



Considérant que la avait fait match nul 1-1 avec Lecce plus tôt, l’Inter aurait grimpé en tête du classement avec une victoire.



"Nous n'avons pas besoin de regarder d'autres résultats, seulement les nôtres", a déclaré Conte à Sky Sport Italia.



"La première mi-temps n’a pas été bonne, Parme s’est bien comportée et nous leur avons facilité la tâche. Il suffit de regarder les deux buts. Cependant, nous avons fait beaucoup mieux après la pause et en fin de journée méritions de gagner. Je ne peux pas en demander beaucoup plus à ces gars, car c’est notre troisième match en six jours et nous avons pratiquement toujours le même XI en raison de divers problèmes. Je ne suis pas content du tout", a jugé le coach.



"C'est épuisant à la fois sur le plan mental et physique. Nous devons nous débrouiller tout de suite, mais en tant que club, nous devons évaluer et comprendre les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer."