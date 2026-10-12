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Ligue des Champions
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Inter - Club Bruges en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Ligue des Champions
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges

Présentation complète du match entre l’Inter et le Club Bruges, alors que la Ligue des champions reprend après une longue trêve internationale. Nous abordons la tactique, l’état des effectifs, la forme des deux équipes et bien plus encore.

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Giuseppe Meazza

Le coup d’envoi d’Inter-Club Bruges sera donné le 13 octobre 2026 à 15 h, heure de l’Est des États-Unis, et à 19 h GMT.

Leader de Serie A, l’Inter a l’expérience de la Ligue des champions

L’Inter a réalisé un début de saison presque parfait en Serie A, avec cinq victoires en six matches. Curieusement, le club reste toutefois sur trois défaites consécutives en Ligue des champions, une série qui remonte à la saison dernière. L’Inter a atteint la finale de cette compétition en 2023 et en 2025. Depuis sa défaite contre le Real Madrid lors de la première journée de la Ligue des champions cette saison, le club a inscrit 10 buts en trois rencontres de Serie A. Il a remporté ses quatre matches de championnat cette saison contre Parme, l’Udinese, Naples et Monza.

FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAGetty Images

Le Club Bruges se prépare à affronter l’Inter pour la première fois

Le Club Bruges a entamé sa campagne de Ligue des champions par une défaite 3-2 contre Aston Villa. Le club belge aborde néanmoins ce déplacement avec une certaine confiance, après avoir remporté trois de ses quatre derniers matches à l’extérieur, toutes compétitions confondues. Il a également marqué 12 fois lors de ses quatre dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Chiffres clés et blessures

  • En forme, l’attaquant de l’Inter Marcus Thuram compte deux buts et deux passes décisives lors de ses trois derniers matches officiels.
  • Le Club Bruges se déplace sans son défenseur clé Hugo Siquet.
  • Le gardien suisse Yann Sommer a réalisé cinq matches sans encaisser de but cette saison, après son arrivée en provenance de l’Inter en juillet. Il a passé trois ans à l’Inter, disputant 139 matches.

Effectifs et compositions d’équipe

Inter vs Club Bruges Équipes probables

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formation
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniF. DimarcoF. DimarcoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleH. LeeH. LeeF. PottsF. PottsH. VetlesenH. VetlesenH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsN. TresoldiN. Tresoldi
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
3-5-2
Inter

Onze de départ

Club Bruges

Entraineur

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu n’a pas confirmé de composition probable avant le match et l’Inter n’a communiqué à ce stade aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur du Club Bruges, Ivan Leko, n’a pas encore confirmé son groupe non plus. Aucune information sur les blessures ou les suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse. D’autres nouvelles concernant l’effectif seront ajoutées dès qu’elles seront connues.

Forme du moment

INT

INT - Forme

RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
N2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
But marqué (encaissé)
13/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
CLB

CLB - Forme

LOM
V0-1
AVL
D2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L’Inter compte deux victoires, un nul et une défaite en match officiel sur ses cinq dernières rencontres, une victoire en amical contre Lumezzane figurant également dans cette série. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Lumezzane le 3 octobre, tandis que son dernier match officiel s’est soldé par un nul 2-2 contre la Roma le 19 septembre. L’Inter a inscrit 13 buts lors de ces cinq matches, mais en a également encaissé 10. Sa victoire 5-3 contre l’Udinese illustre à la fois son efficacité offensive et sa fragilité défensive. Son seul match de Ligue des champions sur cette période s’est terminé par une défaite 2-1 contre le Real Madrid.

Le Club Bruges a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 3-0 contre Genk le 20 septembre, après un succès 3-1 face au Royal Antwerp la semaine précédente. En Ligue des champions, son bilan sur cette période est d’une défaite, 3-2 contre Aston Villa le 8 septembre. Bruges a marqué 10 buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches, ce qui laisse entrevoir une équipe portée vers l’attaque, capable de marquer à l’extérieur.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur de récentes confrontations entre l’Inter et le Club Bruges n’est actuellement disponible. Des éléments historiques supplémentaires seront ajoutés avant le coup d’envoi.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans la phase de ligue de la Ligue des champions, le Club Bruges occupe la 22e place, trois rangs devant l’Inter, 25e. Les deux clubs figurent dans la moitié inférieure du classement : cette confrontation directe oppose donc deux équipes qui ont besoin de points pour améliorer leur position.

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