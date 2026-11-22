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L’Inter repart avec un match nul 4-4 au goût très amer du match de clôture, dimanche soir, de la 12e journée de Serie A 2026/2027. À la New Balance Arena, face à l’Atalanta, l’Inter gâche ses chances et se fait remonter à trois reprises après avoir compté deux buts d’avance, jusqu’au score final.

Interrogé par Dazn après le match, l’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a commenté la rencontre, visiblement amer.

TROIS FOIS DEUX BUTS D’AVANCE : « Il y a des regrets après avoir gâché trois fois une avance de deux buts. Des regrets pour ce que nous pensions faire et que nous n’avons pas fait : gérer un peu le match. Nous avons échoué au test de maturité quand, en fin de match, nous n’avons pas su gérer l’avance que nous avions construite. »

LÉGÈRETÉ : « Nous avons fait preuve de légèreté et de superficialité, et l’Atalanta, qu’il faut féliciter, nous a mis en difficulté. »

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DEUX POINTS OFFERTS : « Ce sont deux points offerts. Tirons la leçon et avançons. Nous devons garder un niveau de concentration élevé pour les prochains matches. »

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DES BUTS ENCAISSÉS PAR LÉGÈRETÉ : « Il faut savoir lire les situations et les moments du match. Le deuxième but de l’Atalanta arrive de la même manière que sur le corner précédent, où Pepo avait réalisé un grand arrêt. Et le but arrive de la même façon. Ensuite, il y a beaucoup de choses : tout le monde derrière le ballon, tout le monde en dessous du rythme. Aujourd’hui, nous avons été un peu légers sur ce point. »

LES CHANGEMENTS : « J’avais le sentiment que nous souffrions un peu trop sur les côtés. Un peu par légèreté, un peu parce que nous n’allions pas au duel. Les centres arrivaient beaucoup trop facilement, les milieux relayeurs ne venaient pas aider à défendre à deux. À la fin, j’avais demandé à Markus de donner un coup de main à Djed. L’idée était de s’entraider, de ne pas laisser d’espaces, parce que la moindre erreur se paie. »

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TROP DE BUTS ENCAISSÉS : « Nous encaissons trop de buts pour une équipe qui a d’autres ambitions. Il faut refaire ce que nous avons fait à Rotterdam et contre Côme. Nous devons tous comprendre qu’il faut toujours tout donner et ne pas chercher à économiser nos forces. »