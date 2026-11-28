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Cristian Chivu, entraîneur de l’Inter, s’est exprimé avant le match contre le Genoa.

Voici ce qu’il a déclaré à DAZN :

« Nous devons donner de la régularité et de la continuité à ce que nous parvenons souvent à faire. Il nous arrive de connaître des moments de relâchement qui nous font du tort, alors que nous devons trouver cette continuité qui nous a quelque peu manqué. »

« En ce moment, nous n’avons que trois attaquants. Lautaro a apporté sa contribution en entrant en jeu et nous sommes heureux de l’avoir, mais la progression de Pio a été extraordinaire. Ce soir, c’est à lui de se reposer, car il a beaucoup donné. Nous sommes contraints de modifier un peu notre dispositif offensif. Aujourd’hui, nous avons choisi Lautaro et Thuram. Mardi, nous ferons peut-être d’autres choix. »

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« Jones est celui que nous attendons tous. Aujourd’hui, c’est une bonne occasion pour lui et il doit apporter toute sa qualité, son expérience et surtout l’intensité qui lui a un peu manqué jusqu’ici, mais il s’habitue au football italien. Il a enchaîné les entraînements et aujourd’hui, c’est à son tour. »

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Il a ajouté à Skysport :

« Face au Genoa, nous devrons soigner tous les aspects de notre jeu. Nous devons être prêts à tous les niveaux et, après avoir laissé quelque chose face à l’Atalanta, nous devons faire mieux et donner de la consistance à notre parcours en championnat. »

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« Stankovic reste une option et tôt ou tard, nous le verrons à l’œuvre. Nous avons choisi ce milieu de terrain aujourd’hui. Nous avons de nombreuses possibilités et nous faisons nos choix en fonction du match, de l’équilibre de l’équipe et de ce que nous voulons faire. »