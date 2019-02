Inter, Beppe Marotta mécontent de l'utilisation de la VAR en Italie

Le directeur sportif de l'Inter et sorti de ses gonds après le match de dimanche contre la Fiorentina où son équipe a été pénalisée par la VAR.

Dimanche soir, en Serie A, l'Inter de Milan a concédé un nul dans les ultimes instants face à la Fiorentina. Un dénouement consécutif à un pénalty sifflé en faveur de la Fiorentina. Dans le camp lombard, on a eu beaucoup de mal à digérer cette décision arbitrale, et en particulier par Giuseppe Marotta.

Le directeur sportif nerazzurro était extrêmement furieux car il considère que le choix de l'homme en noir de siffler un pénalty en faveur des Toscans, suite à une main de Danilo D'Ambrosio dans la surface, comme erroné. Et il était d'autant plus remonté que le recours à l'assistance vidéo n'a rien changé à l'affaire.

Même vingt-quatre heures après les faits, le dirigeant intériste n'a pas décoléré et il l'a fait savoir lors de la cérémonie des trophées de Giacento Facchetti. "Nous avons beaucoup souffert (…) Nous espérons que ce n'est pas irréparable en termes de classement du championnat car cela serait très sévère. C’est la plus grosse erreur depuis l’introduction du VAR en Italie", a-t-il lâché. Pour rappel, l'outil technologique pour aider les arbitres a été adopté en Serie A à l'entame de la saison 2017/18.

Durant cette partie, l'Inter a également bénéficié de la VAR alors qu'il y avait contestation de la part de la Viola. Marotta a cependant jugé que : "l’incident a eu lieu à la fin du match. Par conséquent, c’était différent de celui de la cinquième minute, où il restait beaucoup de temps pour jouer".

Le responsable lombard a conclu en disant que les arbitres transalpins se reposent trop sur la VAR et fuient leur propre responsabilité. "En tant que directeur du football qui fait partie du mouvement italien et de la Fédération, le principal regret est d'avoir beaucoup investi dans le VAR pour aider les arbitres. L’objectif n’était pas de supprimer toutes les erreurs, mais de les réduire. C’est une utilisation rationnelle. Nous sommes maintenant confrontés à une situation où l’objectivité a été confondue avec la subjectivité. Je ne peux pas m'empêcher de rester déçu et abasourdi. L'action de D'Ambrosio est objective et ce qui s'est passé est incroyable."