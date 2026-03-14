Inter-Atalanta, une fin de match très tendue : accrochage entre Kolarov et Djimsiti au milieu du terrain

Il s'est passé de tout en fin dematch lors de la rencontre Inter-Atalanta, comptant pour la 29e journée. Après le but de Krstovic – né d'un contact entre Sulemana et Dumfries – et un penalty réclamé par Frattesi, de vives protestations ont éclaté de la part des joueurs de l'Inter à l'encontre de l'arbitre Manganiello.





Ces moments de tension ont valu l’expulsion de Chivu et ont donné lieu à plusieurs échauffourées au milieu du terrain entre les joueurs des deux équipes. En fin de match, les protestations des joueurs de l’Inter ont été portées à l’attention de Manganiello, devant lequel s’est formé un petit groupe avec Barella et Dumfries lui-même parmi les plus agités.

La tension était également à son comble en fin de match entre Kolarov et Djimsiti, qui sont entrés en contact au milieu du terrain. L'entraîneur adjoint de l'Inter était entré sur le terrain en fin de match pour protester auprès de l'équipe arbitrale et est donc également entré en contact avec le défenseur de l'Atalanta.