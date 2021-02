Inter - Antonio Conte peste contre la Juve et Andrea Agnelli

L'entraîneur de l'Inter était très remonté mardi soir, après l'élimination face à la Vieille Dame. Le match a été marqué par de vives tensions.

L'entraîneur de l'Inter, Antonio Conte, a exigé "plus de sportivité et de respect" de la part du président de la Juventus, Andrea Agnelli, après que le duo se soit affronté mardi. La Juve et l'Inter ont fait match nul 0-0 lors du match retour de leur demi-finale de la Coppa Italia, la Juventus se qualifiant pour la finale grâce à une victoire totale (2-1).

Pendant et après le match, Conte et Agnelli ont semblé échanger des insultes, le président de la Juventus vu dans les tribunes criant au patron de l'Inter sur le terrain. Qu'a dit Conte à propos de l'affrontement avec Agnelli ? S'adressant à Rai 1 après le match, l'entraîneur a demandé à son adversaire du soir de prendre ses responsabilités.

"Ils devraient être plus polis à mon avis"

"La Juventus devrait dire la vérité. Je pense que le quatrième officiel a entendu et vu ce qui s'est passé tout au long du match. Ils devraient être plus polis à mon avis. Ils ont besoin de plus de sportivité et de respect pour ceux qui travaillent", a d'abord pesté l'ancien coach de la Vieille Dame, avant de poursuivre en conférence de presse.

"Que s'est-il passé à la fin du match ? Je n'ai ni l'envie ni le plaisir de commenter quoi que ce soit. Je pense qu'en toutes choses il doit y avoir de l'éducation. Assez", a-t-il ajouté. Pour rappel, Antonio Conte était une star de la Juventus en tant que joueur, faisant plus de 500 apparitions pour le club et remportant cinq titres de champion.

En 2011, Conte est retourné à la Juve en tant qu'entraîneur et a été à la tête d'une période de grand succès, remportant trois titres consécutifs de Serie A. Mais la relation de Conte avec le club et Agnelli s'est détériorée et il a démissionné en 2014 lors de la pré-saison du club. Pour ne rien arrange, Conte a mis en rage les supporters de la Juve en 2019 lorsqu'il a pris place sur le banc des rivaux du club, l'Inter. Mardi soir, la tension était donc particulièrement présente. Vraisemblablement un peu trop...