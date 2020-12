Inter - Antonio Conte : "Nous sommes encore en vie"

Encore en course pour une qualification, l'Inter Milan d'Antonio Conte est dans une situation qui semblait inespérée il y a de cela une semaine !

L' jouait sa peau à Mönchengladbach et les hommes de Conte restent en vie à l'issue de cette cinquième journée grâce à une victoire à l'extérieur. Darmian (17e) et l'inévitable Lukaku (64e, 73e) ont fait trembler les filets tandis que le Français Alassane Pléa a réalisé un doublé (45+1e, 75e).

Avant la dernière journée, le occupe la tête du groupe avec 8 points devant le Chakthar (7 points), le (7 points) et l'Inter Milan (5 points). Lors de la dernière journée, le Real recevra Gladbach tandis que l'Inter Milan accueillera le Chakthar. Tout reste encore possible, donc !

L'article continue ci-dessous

"Le signe que l'équipe a de la force, de la volonté, de la détermination"

Une situation inespérée pour les Milanais et pour Antonio Conte, entraîneur de l'Inter, qui n'a jamais cessé de croire en une qualification. "La victoire est méritée. Si tu n'es pas une vraie équipe, du point de vue technique et du caractère, tu ne viens pas gagner ici. On aurait pu s'éviter des souffrances inutiles, mais le Borussia est une équipe vraiment très forte, en grande forme, selon moi la meilleure du groupe. Nous sommes encore en vie, c'est la chose la plus importante. Félicitations aux joueurs, l'état d'esprit qu'ils ont montré était celui qu'il fallait ce soir", s'est félicité l'ancien technicien de et de la Turin, avant de souligner l'état d'esprit de son équipe.

"Avec cet état esprit, on devient un problème pour les adversaires. Je demande à tous les joueurs de progresser individuellement pour que toute l'équipe grandisse et puisse viser quelque chose d'ambitieux. Un match comme aujourd'hui, c'est le signe que l'équipe a de la force, de la volonté, de la détermination, on veut rendre nos supporters fiers", a ensuite ajouté Antonio Conte. Pour l'Italien, beaucoup d'équipes n'auraient pas eu les ressources nécessaires pour s'imposer dans un tel scénario.

"L'égalisation (1-1), à la dernière seconde avant la mi-temps, aurait pu nous tuer moralement. Mais on avait eu beaucoup d'occasions, eux très peu. À la mi-temps, on a juste dit qu'il fallait repartir sur la façon dont on avait joué la première mi-temps. Continuer comme ça", a enfin lâché l'entraîneur. L'espoir est permis !