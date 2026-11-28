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Le Français Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, a été sifflé et pris à partie par les supporters de son équipe lors d'une soirée cauchemardesque, marquée par la défaite 2-3 face à Nottingham Forest.

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Fofana a concédé un penalty avant d'être remplacé, quelques jours seulement après avoir fait polémique avec des déclarations embarrassantes dans les médias.

Selon le journal britannique The Sun, Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a dû demander aux supporters de soutenir le défenseur français, après que ce dernier a concédé un penalty lors du match disputé au City Ground. Le technicien a ensuite décidé de le remplacer, au cours d'une nouvelle défaite de son équipe.

Fofana vit un début de saison très difficile à Stamford Bridge. Il a été vivement critiqué après être récemment apparu dans une interview qu'il n'avait pas été autorisé à donner, au cours de laquelle il a ironisé sur son penalty manqué contre Liverpool.

Bien que Fofana se soit ensuite excusé pour ses propos, les supporters de Chelsea n'étaient pas prêts à lui pardonner lors du déplacement à Nottingham Forest.

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Les supporters londoniens venus encourager leur équipe ont rapidement exprimé leur colère : le défenseur de 25 ans a été sifflé et moqué à chaque fois qu'il touchait le ballon.

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Les supporters lui ont également adressé de nombreux chants insultants, certains scandant : « Va-t'en Fofana, tu n'es pas le bienvenu ici ».

D'autres ont entonné un chant encore plus cruel : « Va-t'en Fofana, tu seras toujours nul ».

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La souffrance de Fofana, d'Alonso et des supporters de Chelsea présents en tribunes s'est accentuée lorsque l'attaquant de Nottingham Forest Igor Jesus a ouvert le score très tôt pour les locaux, à la cinquième minute, d'une frappe directe qui a heurté sa jambe avant de finir au fond des filets.

La situation s'est encore aggravée après la pause, quand le défenseur français a manqué son intervention sur un long ballon pourtant anodin, qui est passé au-dessus de sa tête pour atterrir dans les pieds de son ancien coéquipier Liam Delap.

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Fofana s'est empressé de revenir pour tenter d'arrêter l'attaquant, mais il a commis une intervention imprudente qui a fait chuter Delap. L'arbitre a alors sifflé un penalty en faveur des locaux, leur offrant l'occasion de doubler la mise.

Morgan Gibbs-White a transformé le penalty, tandis qu'Alonso a remplacé Fofana presque aussitôt après l'action.

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Alors que le défenseur français quittait la pelouse, remplacé par Levi Colwill, des chants insultants se sont élevés parmi les supporters de Chelsea, qui l'ont copieusement insulté.

Alonso a assuré ne pas avoir parlé à Fofana dans le vestiaire après la rencontre, tout en insistant sur la nécessité de soutenir le joueur.

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« Nous devons soutenir tout le monde, car nous avons besoin de chacun. Nous avons besoin des supporters et de tous les joueurs, et nous devons rester unis, sinon les choses vont se compliquer davantage », a déclaré l'entraîneur de Chelsea.

Il a ajouté : « Nous devons nous serrer les coudes. Chaque personne présente dans le vestiaire, chaque joueur de l'équipe, est quelqu'un dont nous avons besoin. »

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Et de poursuivre : « Nous devons nous entraider et traverser cette période ensemble. Nous ne laisserons tomber personne. »

Interrogé sur le fait de savoir si la réaction des supporters rendrait difficile une nouvelle titularisation de Fofana, Alonso a répondu : « Pour l'instant, je pense à ce qui s'est passé après le match. Pour les prochains matchs, nous verrons ce qui se passera. »

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Chelsea a ainsi concédé sa troisième défaite consécutive en Premier League, après ses revers face à Sunderland et Leeds, avant ce dernier faux pas contre Nottingham Forest.