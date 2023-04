"C'est une insulte au football", "Casse-toi de ce club !", l'avis tranché d'Emmanuel Petit sur les sifflets envers Lionel Messi

Emmanuel Petit n'a pas caché sa colère à l'encontre des supporters du PSG qui ont sifflé Lionel Messi lors du match face à Lyon.

Le PSG s'est incliné dimanche soir 1-0 à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Lionel Messi a été sifflé avant le match par les supporters du PSG au moment de l'annonce de son nom par le speaker du Parc des princes.

Petit fustige le comportement des supporters du PSG

Une situation qui énerve au plus haut point Emmanuel Petit comme il l'a confié dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC.

« Messi c'est l'incarnation du footballeur. Je comprends leur déception et leur frustration mais de là à attaquer Messi avant le même match… Ça me rappelle les sifflets de la saison dernière. […] On me dit « Messi il s'en fout du Paris Saint-Germain », « Messi, il est venu en pré-retraite », « Messi, il marche sur le terrain ». Mais pour tous ceux qui suivent Messi depuis qu'il est Messi, même au Barça il marchait sur le terrain. Quand je jouais avec Zidane, je n'allais pas lui demander de faire un appel. C'était à moi de faire l'appel et de lui permettre d'être le chef d'orchestre », explique Emmanuel Petit.

Passablement énervé, le champion du monde 1998 s'en est pris ouvertement à la direction du PSG : « Le problème du Paris Saint-Germain ce n'est pas Messi, ce n'est pas Neymar. Le problème du Paris Saint Germain c'est Al-Khelaïfi avec Campos avec la qualité de leur recrutement qui est bidontissime et qui n'ont jamais pris en compte qu'il fallait mettre dans les meilleures dispositions ces stars-là. […] Quand tu vois l'Argentine être championne du monde avec une équipe de guerriers, qui est prête à mourir et à donner son sang pour Messi on voit ce que ça a donné : ils ont été champions du monde. Au Barça, tous les joueurs faisaient du mouvement autour de leur maestro. »

Petit demande à Messi à quitter le PSG qui "n'est pas un club de foot"

Très remonté, Emmanuel Petit a fustigé le comportement des supporters : « Quand je vois les sifflets, c'est une insulte au football. Je sais qu'aujourd'hui il n'y a qu'une meute, une horde de chiens qui ne pense qu'à baver sur Neymar et Messi… Si j'ai un conseil à donner à Messi : casse-toi de ce club ! Ce club-là n'est pas un club de football. C'est un club de pré-retraite, même pour les joueurs de 20 ans. »

« Il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis qu'il a signé au PSG, c'est la faute de Messi ? Ce n'est pas une équipe de football ! […] Messi, c'est un maestro avec une baguette, c'est à lui d'avoir des joueurs autour de lui qui fassent les efforts. Regarde les milieux de terrains ! Les Verratti, tous ces joueurs qui demandent toujours le ballon dans les pieds et ne font jamais un appel, jamais un dépassement de fonction. Galtier a raison quand il dit que c'est aux autres de faire ce dépassement de fonction. […] Il n'y a que les supporters parisiens qui ne se rendent pas compte qu'il faut avoir un effectif autour de Messi, chose qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront pas car ils sont bidons dans leur recrutement », a ajouté Petit.