Lennart Karl, le jeune ailier du Bayern Munich, traverse depuis le début de la nouvelle saison une baisse de régime notable, éprouvant des difficultés à retrouver les performances remarquables qu'il avait affichées avec le géant bavarois la saison dernière.

Karl n'a inscrit qu'un seul but en 9 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison, lui qui avait marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives en 40 rencontres la saison passée.

Selon le quotidien allemand « Bild », la baisse de niveau du joueur de 18 ans ne s'explique pas uniquement par la déchirure musculaire dont il a souffert durant l'été : les inquiétudes grandissent également au sujet de ses activités en dehors des terrains.

Le journal précise que la direction du Bayern Munich est agacée par la manière dont Karl se met en scène sur les réseaux sociaux, estimant qu'il partage avec excès les détails de son train de vie luxueux et de sa vie privée avec sa compagne, l'influenceuse Zoe Capelli.

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En conséquence, le club bavarois a adressé un avertissement au jeune joueur, l'invitant à réduire le temps passé sur l'application Instagram et à se concentrer davantage sur ses performances sur le terrain, dans l'espoir que cela l'aide à retrouver son niveau habituel.

En revanche, Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a tenu à soutenir publiquement Karl dans son retour au meilleur niveau, soulignant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter.

Kompany a déclaré : « Le rythme et les bonnes performances finiront forcément par revenir. Il est vrai qu'il n'affiche pas le même niveau que la saison dernière, mais c'est quelque chose de normal et d'acceptable. Il est conscient que ce genre de choses arrive, et il sait parfaitement que nous faisons preuve de patience avec lui. »

Et le technicien de conclure : « Le bon moment viendra où Lennart Karl nous montrera le joueur que nous connaissons tous. Il est encore jeune et a souffert de quelques blessures. Son éclat reviendra et je ne suis pas inquiet pour lui. »