Saied Abu Farchi a écopé d’un carton rouge de manière bizarre jeudi soir lors du duel de Ligue des nations entre l’Autriche et Israël. L’attaquant de vingt ans a célébré son égalisation en imitant un fusil avec le poteau de corner et a été contraint de quitter le terrain peu après.

Abu Farchi a inscrit le but du 1-1 à la 55e minute en reprenant de la tête un centre. Lors de sa célébration, il s’est ensuite saisi du poteau de corner et a mimé un geste de tir, avant que l’arbitre Georgi Kabakov n’intervienne.

L’arbitre bulgare avait déjà averti Abu Farchi trois minutes plus tôt en raison d’une faute. Pour sa manière de célébrer, l’Israélien a de nouveau reçu un carton jaune, ce qui lui a valu d’être expulsé après ce deuxième avertissement.

Israël a donc dû disputer le reste de la rencontre à dix. L’Autriche n’est finalement parvenue à convertir sa supériorité numérique en buts qu’en fin de match et s’est imposée 3-1 dans ce duel à Linz.

Le but décisif du 2-1 est tombé à la 90e minute. Le milieu de terrain du PSV Paul Wanner a délivré la passe décisive pour le latéral gauche Phillipp Mwene, qui a lui-même été sous contrat avec le PSV par le passé et évolue aujourd’hui au FSV Mayence.

Très tard dans le temps additionnel, la victoire autrichienne a encore pris plus d’ampleur. L’attaquant Sasa Kalajdzic a fixé le score final à 3-1 à la 95e minute, laissant finalement Israël les mains vides après ce carton rouge.

Pour Abu Farchi, il ne s’agissait que de sa deuxième apparition avec l’équipe nationale d’Israël. Il avait fait ses débuts en sélection au début du mois de juin avec une courte entrée en jeu contre l’Albanie et a inscrit contre l’Autriche son premier but avec son pays.

L’attaquant de vingt ans a rejoint les Colorado Rapids le 1er septembre. Le club de MLS a versé cinq millions d’euros au Maccabi Tel Aviv, où Abu Farchi a inscrit quinze buts en 52 matches.







