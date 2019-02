INSOLITE - Un 20-0 à 11 contre 7 pour le match officiel le plus loufoque du monde

Un match complètement surréaliste a eu lieu ce samedi en Serie C avec un score totalement fou...

Le match le plus loufoque du monde vient-il d'avoir lieu en Italie entre Cuneo et Pro Piacenza ? On dirait bien que oui.

Pro Piacenza ne va pas bien. Le club de Serie C italienne est dernier du groupe A et n'a pas participé aux quatre derniers matches du championnat pour cause de grève générale de la part de ses joueurs. Une nouvelle absence aurait valu à la formation italienne une exclusion automatique de la ligue du troisième tiers transalpin.

Mais les joueurs de Pro Piacenza sont toujours en grève et il fallait absolument que le club joue la rencontre ce samedi contre Cuneo. Le groupe de Pro Piacenza pour ce déplacement ne comptait donc que 15 joueur avec deux jeunes de 19 ans bombardés respectivement coach et capitaine pour l'occasion !

Pro Piacenza n'a d'ailleurs pu aligner sur le terrain que... 7 joueurs parmi ses plus jeunes en raclant les fonds de tiroirs (en dessous de 7, le match n'aurait pas eu lieu selon le règlement en vigueur) et s'est présenté face à Cuneo qui en a profité pour atomiser les visiteurs d'un mémorable 20-0.

En seconde période, Pro Piacenza a aligné un 8e joueur qui n'était autre que le kiné de l'équipe qui en a profité pour se blesser dans la foulée avant de devoir quitter ses coéquipiers.

À noter que le Pro Piacenza n'a payé aucun salaire à ses joueurs et à son staff technique depuis le début de la saison et a licencié ses 7 vaillants jeunes qui ont participé au match face à Cuneo au dernier moment.

Une journée normale dans la folie ordinaire de la Serie C italienne...