INSOLITE - Quand Jack Grealish se fait attaquer par derrière par un supporter adverse

Le joueur d'Aston Villa s'est fait attaquer par derrière par un supporter de Birmingham City, en Championship

Le derby de Birmingham entre Aston Villa et Birmingham City a été disputé ce dimanche dans une ambiance électrique. Tellement électrique qu'un joueur des Villans s'est fait attaquer par derrière par un fan qui avait envahi le terrain à la 9e minute de jeu.

[VIDEO] Aston Villa Jack Grealish agressé en plein match par un supporter de Birmingham City ! https://t.co/FOVCivhvOH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 mars 2019

La rencontre a repris dans la foulée et le meneur de jeu de Villa n'a rien de sérieux. Mais ce Second City Derby restera dans les annales pour ce coup de poing en traître sur un joueur en plein match en s'exposant non seulement à une interdiction de stade (probablement à vie) et à quelques poursuites judiciaires, lui qui a été maîtrisé par un stadier après son geste infâme.

Grealish se vengera à sa façon en marquant lors de la rencontre. Mais pendant sa célébration, alors qu'il était accoudé à des panneaux publicitaires, le meneur de jeu d'Aston Villa se fera pousser avec violence par un... stadier. Stadier qui sera par la suite arrêté par les forces de l'ordre dans un match totalement fou :

One of the stewards just got arrested for pushing Grealish pic.twitter.com/bBouLsod40 — A.Mc (@AndyMcCallion88) 10 mars 2019

Jack Grealish a eu la présence d'esprit de garder son sang froid après l'agression et de ne pas rétorquer à son agresseur. Certaines personnalités du football anglais, horrifiées, commencent à appeler à une sanction exemplaire pour Birmingham City, à commencer par Gary Lineker.

L'article continue ci-dessous

L'ancien international anglais, désormais consultant très influent pour la BBC, a exprimé tout son dégoût pour la scène, alors que l'ancien joueur de Manchester United Gary Neville aimerait voir un huis clos de dix matches imposé comme sanction au club de Birmingham ou une réduction de points pour mettre en place un exemple.

Le football anglais, cité comme exemple pour son ambiance familiale et ses stades sécurisées avec des tribunes très proches du terrain est secoué par la violence de cette agression ayant pris place en Championship, l'équivalent de la LIgue 2 anglaise.