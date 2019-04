Insolite - Quand Florent Malouda apprend son licenciement du FC Zurich sur Twitter…

Dans le staff du FC Zurich depuis février, Florent Malouda a été démis de ses fonctions ce jeudi. Mais il ne semblait pas être au courant…

Deux petits mois, et puis s’en va ! Bien décidé à entamer sa reconversion dans le coaching après une longue et riche carrière, Florent Malouda avait rejoint le staff du FC Zurich en février dernier pour "la formation des talents et des attaquants de l’équipe première et de l’académie", expliquait le club suisse dans un communiqué. Mais ce jeudi, la formation helvète a annoncé la fin de sa collaboration avec l’ancien milieu gauche de l’équipe de .

"D’un commun accord, le FC Zurich et Florent Malouda ont décidé de mettre un terme à la collaboration récemment entamée, peut-on lire dans un nouveau communiqué publié sur le site officiel du club. Il s’avère que les différents projets dans lesquels Malouda reste impliqué ne sont pas compatibles avec les tâches demandées par la direction. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière."

De quels projets parle Zurich ? Difficile d’en savoir plus sur ces quelques lignes. Toujours est-il que le communiqué est plutôt clair : Malouda ne travaillera plus pour le club suisse. Jusqu’ici, tout va bien, il s’agit d’une fin de collaboration comme nous pouvons en voir tous les jours dans le monde du football. Pour faire bonne figure, le FCZ publiait même la nouvelle sur Twitter, avec une photo du finaliste de la 2006. Sauf que ce dernier n’était tout simplement pas au courant ! "D’un commun accord", expliquait pourtant le communiqué…

really I didn't know that..?? — Florent Malouda (@realflorentm) 11 avril 2019

"Vraiment ? Je n’étais pas au courant de ça", a donc répondu Malouda, on ne peut plus surpris, sur Twitter, ce qui a plutôt amusé les utilisateurs du réseau social. Contacté par l’AFP, le club suisse confirmait dans la foulée avoir informé l’ancien joueur de de cette rupture de contrat. Mais celui-ci n’a, semble-t-il, jamais reçu l’information… Dommage, car cela l’aurait empêché de faire le buzz sur la toile.

Le FC Zurich perd donc un membre français de son staff, mais deux joueurs tricolores subsistent dans l’effectif. Le latéral gauche Hakim Guenouche, et le milieu de terrain prêté par l’ jusqu’au terme de la saison, l’ancien Bordelais Grégory Sertic.