Insolite - Nice : Andy Delort boit une bière avec les supporters d'Ajaccio

Auteur du but de la victoire face à Ajaccio, l'attaquant de l'OGC Nice a été aperçu en compagnie des supporters adverses après la rencontre.

C'est à ne pas en douter l'image du week-end. Ce dimanche, l'OGC Nice se déplaçait sur la pelouse de l'AC Ajaccio en Ligue 1. Un match très particulier pour l'attaquant des Aiglons, Andy Delort. La raison ? L'attaquant de 30 ans originaire du sud de la France a passé quatre saisons, entre 2008 et 2009, puis entre 2010 et 2013, à l'AC Ajaccio.

Delort comme au bon vieux temps

Sur le terrain, bien évidemment, l'ancien attaquant de Montpellier n'a pas fait de cadeau à son ancien club et a inscrit le seul but de la rencontre, offrant une précieuse victoire à Nice. Aérien, Andy Delort a réalisé un très joli geste acrobatique pour crucifier son ancien club, mais n'a pas fêté son but après l'avoir inscrit par respect pour ses années passées à l'AC Ajaccio.

Néanmoins, Andy Delort a une bonne mémoire et n'a pas oublié ses belles années à l'AC Ajaccio. Scène assez rare dans le football moderne et dans un temps où le public a parfois une rancoeur envers certains joueurs, l'international algérien a été aperçu après le match en compagnie des supporters de l'AC Ajaccio en train de trinquer avec eux, bière à la main.

Une magnifique image comme on en aimerait en voir davantage en France, mais aussi dans le monde entier, et bien plus agréable que celles des incidents entre les supporters de l'OGC Nice et de Cologne jeudi dernier. Après la rencontre, Andy Delort a expliqué le lien spécial qui l’unit à l’ACA avec qui il avait inscrit son premier but chez les professionnels.

"Ma plus belle année, c'était à Ajaccio"

"Il y avait beaucoup d’émotions, de souvenirs sur le chemin quand je suis arrivé", a-t-il rappelé à l’issue de la rencontre dans des propos rapportés sur le site de Nice. "J’ai une belle carrière mais l’année la plus belle et qui restera gravée, c’est la montée que j’ai vécue à Ajaccio. C’était vraiment une aventure humaine extraordinaire. C’est pour ça que j’aime autant ce club".

"Derrière, je suis parti avec Olivier Pantaloni à Tours. Il n’y en a pas beaucoup qui auraient misé sur moi par rapport à mon comportement, je l’assume aujourd’hui. Le coach a cru en moi et derrière, je termine meilleur buteur de la saison (2013-2014, 24 buts avec Tours en Ligue 2) donc je ne le remercierai jamais assez", a ajouté Andy Delort. Depuis, l'attaquant de 30 ans a effectué une belle carrière et est même devenu international algérien, et il sait s'en doute que rien n'aurait été possible sans la confiance accordée par l'AC Ajaccio.