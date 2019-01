Insolite - Le très beau geste d'Adrien Rabiot pour la reprise des recherches de l'avion d'Emiliano Sala

La cagnotte destinée à aider la famille d'Emiliano Sala à poursuivre les recherches connaît un immense succès.

Les recherches de l'avion où avaient pris place Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson ont repris ce samedi matin. Et ce n'est pas la police de Guernesey qui est à l'origine de la reprise de ces recherches pour laquelle la famille du joueur, ses coéquipiers et même le FC Nantes avaient largement fait campagne.

En effet, si les recherches reprennent enfin, c'est plutôt grâce à l'argent d'une cagnotte en ligne lancée vendredi et qui connaît un grand succès. La cagnotte #NoDejenDeBuscar Emiliano Sala (N'arrêtez pas de chercher Emiliano Sala) sur la plateforme de financement participatif Gofundme dépasse déjà les 210.000 euros en presque 2470 dons.

Plusieurs donateurs se sont signalés par leur générosité, à l'instar d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a ainsi offert deux fois 25.000 euros.

Comme cela a été confirmé à l'AFP, cette cagnotte a été créée par Maria José Sottini, amie de Romina Sala, la sœur du joueur.