Insolite - Kylian Mbappé échange les posters de Cristiano Ronaldo contre les siens

Kylian Mbappé a retouché l'une des ses photos les plus connues pour se rendre hommage à lui-même.

On arrêtera peut-être, désormais, de chercher l'inspiration de Kylian Mbappé. Le jeune champion du monde français a dévoilé sa plus grande idole à travers un montage photo habile et audacieux publié sur son compte Instagram officiel.

L'ancien joueur de l'AS Monaco a ainsi retouché l'une de ses photos les plus connues, prise pour France Football en 2013 alors qu'il avait seulement 14 ans dans sa chambre du centre de formation de l'ASM.

Exit Cristiano Ronaldo dans les posters autour du jeune prodige, tout a été remplacé par des photos de Mbappé qui a vécu une année 2018 des plus mouvementées et fructueuses au cours de laquelle il a remporté le Mondial 2018 avec les Bleus, mais aussi le titre de meilleur jeune du Mondial, le Trophée Kopa et fait le triplé avec Paris en club.