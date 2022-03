Insolite : l'ex-Bordelais Wendel recherche le ballon de son triplé contre le PSG en 2008 !

Avant la rencontre entre le PSG et Bordeaux, ce dimanche à 13h00, L'Equipe a retrouvé la trace d'un ancien Bordelais : le Brésilien Wendel Geraldo Maurício e Silva, dit Wendel.

Désormais âgé de 39 ans, il a raccroché les crampons en 2018 et il entraîne les moins de 14 ans du Cruzeiro Belo Horinzonte, club récemment racheté par Ronaldo.

Si le journal L'Equipe est parti à la recherche de Wendel c'est parce que le 2 mars 2008, il avait éclaboussé de son talent le match Bordeaux-PSG en claquant un triplé lors de la victoire 3-0 de son équipe, dont un but de la tête depuis l'extérieur de la surface.

« C'est le plus beau match de ma carrière pro. J'étais au top, physiquement, techniquement. Je me souviens bien de mes buts, du stade qui scandait mon nom, de Dugarry qui m'a félicité après le match… J'ai encore la vidéo du match et je la regarde une ou deux fois par an. Je la montre à mes enfants, mes amis. C'est pour me souvenir des belles choses (rires) », se remémore celui qui a porté le maillot des Girondins de 2006 à 2011.

Le Brésilien a d'ailleurs profité de son interview dans L'Equipe pour lancer un appel à toutes les personnes qui ont assisté à ce match : « Mon seul regret, c'est que je n'ai pas conservé le ballon du match. J'en profite pour passer une annonce : si quelqu'un a ce ballon, je veux bien le récupérer ! Ça me ferait vachement plaisir ! »

Wendel en action lors de Bordeaux-PSG, avec le fameux ballon du match

