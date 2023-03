INSOLITE – Les confessions du joueur qui a renoncé à la Premier League pour devenir acteur porno

Renoncer à la Premier League pour devenir acteur porno, c'est l'étrange choix de carrière de Damian Oliver.

« Ce n'est pas aussi bien que les gens le pensent ». Voici la confession insolite de Damian Oliver, le footballeur qui a renoncé à la Premier League pour devenir acteur porno et… qui le regrette.

De Crystal Palace aux films pornos

Formé à Crystal Palace, Damian Oliver rêvait de jouer en Premier League. Mais lors de son passage au centre de formation du club londonien, il a fait un séjour en prison.

Une fois libéré, il n'est pas parvenu à retrouver son niveau et a décidé de devenir acteur porno amateur, en parallèle d'un vrai métier : peintre en bâtiment.

Après avoir fréquenté une actrice porno, Sophie Anderson, il a décidé de se consacrer à plein temps au cinéma pornographique. Une expérience déroutante comme il l'a confié au podcast « Anything Goes with James English ».

Ça rapporte moins que le foot

« Lors de mon premier tournage, c'était terrifiant. Le réalisateur était un grand irlandais, chauve, il était effrayant. Je devais sortir ma bite devant lui et commencer à baiser », a expliqué Oliver qui a touché 150 livres sterling pour sa performance.

« Des gens m'ont encouragé à le faire en me disant que j'étais payé pour ça. Ce n'est lorsque que j'ai pris confiance que j'ai compris que c'était quelque chose de sérieux », a-t-il ajouté.

Le joueur regrette tout même son choix de carrière : « Si j'étais resté à Crystal Palace, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent. J'avais aussi l'habitude de faire des combats, ça aurait pu également me servir. J'étais bon dans ces deux domaines, mais j'ai pensé que ce serait bien de faire du porno. Mais ce n'est pas aussi bien que les gens le pensent. »