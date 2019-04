INSOLITE - 85.000 euros pour 12 minutes, une touche et balle et une défaite

12 minutes, une touche et balle et 85.000 euros de prime. L'hallucinant jackpot d'Alexis Sanchez à Manchester United.

Alexis Sanchez n'aura évolué sur le pré que pendant douze petites minutes lors du choc opposant hier soir à . S'il s'est incliné avec son équipe lors de ce match, l'ancien joueur d' n'aura pas perdu sa soirée. Car son entrée en jeu lui aura permis de toucher la confortable somme de 85.000 euros.

En effet, Alexis Sanchez n'est entré au jeu qu'à la 83ème minute contre Manchester City, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été décisif. On peut même parler d'un candide euphémisme... Le joueur chilien, responsable d'une campagne des plus mitigée en 2018-2019,, n'aura touché qu'un seul petit ballon, dans son camp qui plus est, en presque un quart d'heure de jeu. Manchester City s'est d'ailleurs imposé 0-2, trois points décisifs dans la course au titre. Sportivement, c'est donc assez peu satisfaisant. D'un point de vue pécuniaire cependant, c'est plutôt spectaculaire.

Le Daily Mirror détaille dans son édition du jour qu'Alexis Sanchez a perçu pas moins de 85.000 euros pour son cameo lors de cette rencontre. Il profite ainsi d'une clause perçue dans son bail, qui stipule que le joueur touchera ce montant à chaque apparition en championnat ou en Ligue des Champions. Rien de surprenant par rapport à ce que l'on peut retrouver dans les contrats sportifs professionnels.

Mais difficile de faire abstraction au vu de la pauvreté du match de Sanchez face aux Citizens, lui qui aura touché environ 7.000 euros la minute et 85.000 euros par touche de balle. Pour, le journal belge Het Laatste Nieuws, il s'agit sans doute de "l'une des touches de balle les plus chères de l'histoire du foot"... .