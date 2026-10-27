Il faudra encore plusieurs semaines avant de revoir Vincent Kompany sur le bord du terrain avec le Bayern Munich, selon le journaliste allemand de renom Marcel Reif. L’entraîneur belge s’est effondré vendredi au centre d’entraînement du club et se trouve toujours à l’hôpital.

Vendredi dernier, Kompany s’est effondré alors qu’il assistait à une séance d’entraînement des moins de 23 ans du Bayern Munich. Un hélicoptère de secours s’est même posé sur le terrain, mais son intervention s’est finalement révélée inutile.

L’ancien joueur de Manchester City, entre autres, a été transporté à l’hôpital en ambulance. Il y est toujours hospitalisé. Selon les médias allemands, Kompany souffre d’une infection virale.

Reif estime que le rétablissement de Kompany pourrait prendre des mois, et non des semaines. « Ce n’est pas un simple petit rhume. C’est sérieux. Ma femme est médecin et c’est ce qu’elle m’a dit. Arrêtons donc de spéculer. Même un simple rhume affecte généralement le muscle cardiaque. C’est sérieux », a-t-il déclaré.

Dans Sport BILD, Reif a également dit espérer ne pas voir Kompany pendant quelque temps. « Je ne veux pas le voir pendant un moment, ni entendre parler de lui ou quoi que ce soit de ce genre. Qu’on le laisse se rétablir en toute tranquillité, c’est ce qui compte. Tout le reste est secondaire. Le Bayern s’en sortira. Ce qui est bien plus important, c’est qu’il revienne en pleine forme », a-t-il conclu.

Harry Kane a lui aussi adressé un message de soutien à son entraîneur lundi soir. L’Anglais a remporté le Ballon d’Or et a souhaité beaucoup de courage à Kompany dans son discours.

Le Bayern occupe actuellement la première place de la Bundesliga. Le club compte autant de points que le Borussia Dortmund. Les deux clubs s’affronteront samedi soir.