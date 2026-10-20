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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

Inquiétudes autour des conditions à Séville pour le match de Ligue des champions entre le Betis et Feyenoord

Bétis Séville vs Feyenoord
Bétis Séville
Feyenoord
Ligue des Champions

La pelouse est en mauvais état à Séville, a déclaré l’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, en conférence de presse avant le match contre Feyenoord.

En raison des travaux de rénovation du stade Benito Villamarín, le Real Betis dispute ses matches de Ligue des champions dans un autre stade : La Cartuja.

La Cartuja est un stade de Séville d’une capacité d’environ 70 000 spectateurs. Il a été construit en 1999 pour les Championnats du monde d’athlétisme.

Aujourd’hui, le stade accueille principalement des matches de football. De 2021 à 2024, la finale de la Coupe du Roi s’y est disputée. L’équipe nationale d’Espagne y joue également régulièrement.

Mais cette semaine, la pelouse est en très mauvais état, a indiqué Pellegrini en conférence de presse. « Normalement, la pelouse est très bonne, mais aucun traitement n’a malheureusement pu être effectué cette semaine. Une mauvaise pelouse a toutefois des conséquences pour les deux équipes. »

Le match entre le Real Betis et Feyenoord débutera mercredi soir à 21 h et sera diffusé en intégralité sur Ziggo Sport.

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